Uzmanlardan önemli mesaj: Altın 2024'de rekor kırdı, peki 2025'de ne olacak?

Manthey, merkez bankalarının üçüncü çeyrekte yavaşlamalarına rağmen altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini anlatarak, “Şimdi yıl toplamının önceki iki yılın gerisinde kalması muhtemel görünüyor. Gelecek yıla baktığımızda, jeopolitik gerilimler ve ekonomik iklim nedeniyle merkez bankalarının alıcı tarafta kalmasını bekliyoruz.” diye konuştu.
Kısa ve orta vadede altının olumlu ivmesinin devam etmesini beklediklerini dile getiren Manthey, “Jeopolitik gerginlikler ekseninde, faiz oranlarının düşmesi ve yabancı rezerv çeşitlenmesinin devam etmesinin altın için mükemmel bir fırtına yaratması nedeniyle makro zemin değerli metaller için elverişli kalacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.