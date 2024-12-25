Uzmanlardan önemli mesaj: Altın 2024'de rekor kırdı, peki 2025'de ne olacak?

Gelecek yıl gelişen mali ve ekonomik politikaların küresel dinamiklerde değişimlere yol açabileceğinin altını çizen Artigas, şunları kaydetti:

“Altın için 2025, iki ayrı tarafın hikayesi olacak. İlk olarak, stratejik ve taktiksel itici güçlerin çözülmesini beklerken daha fazla risk iştahı yaşayabiliriz, bu da altının yıl içindeki performansı için daha fazla netlik ve yöne yol açar. Yatırımcıların ilgisini daha da artırmak için faiz oranlarında önemli bir düşüş veya piyasa oynaklığında belirgin bir artış olması durumunda bu gerçekten doğru olabilir. Küresel merkez bankaları talebinin ve Asya piyasalarının da önemli bir rol oynamaya devam etmesini bekliyoruz.”