Uzman doktor uyardı: “gece terörü” olarak biliniyor ve çocuklarda görülüyor!

7’den 70’e her bireyin uyku problemi olabiliyor. Uzmanlar uyku problemini çözmek için birden fazla alternatif sunuyor. Sağlıklı uyku için uzmanlar, her bireyin ideal 7 ile 8 saat arasında uyuması gerektiğini belirtiyor.

UZMANDAN DÜZENLİ UYKU TAVSİYESİ

Çocuklarla ilgili bilimsel çalışmalar yapan Prof Dr. İbrahim Öztura, düzenli uykunun önemine dikkat çekti. Öztura, 'gece terörü' olarak bilinen 'parasomnia' hastalığının çocukluk çağında yaygın görüldüğünü aktardı. Prof. Dr. Öztura,

“Çocuklar için uykunun kalitesi ve süresi çok önemli. Çünkü uykuda beyin ve vücut dinlenirken, gelişim de tamamlanıyor. Bu nedenle 'uyusun da büyüsün' kavramının gerçekten tıbbi karşılığı da var. Çocuklar, uyku esnasında büyüme hormonu salgılıyor, gelişim artıyor. Çocuğun kaliteli ve düzgün uyuması hem gelişimini hem de bilişsel fonksiyonlarını olumlu etkiliyor.”

UYKU BOZUKLUKLARI GECE TERÖRÜNE YOL AÇIYOR

“Çocukluk çağında 'gece terörü' olarak bilinen 'parasomnia' hastalığını çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Uykuda ortaya çıkan anormal davranış, hareket, uykuda yürüme, konuşma bu gruba giriyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuk nüfusta yüzde 15 civarında görülürken, yetişkin çağla birlikte yüzde 4'lere düşüyor.

Bu rahatsızlıkların ailesel yönü de var, anne-baba da çocukluğunda aynı durumu yaşamış olabiliyor. Parasomnia hastalığının net bir sebebi yok ancak beyin gelişiminden kaynaklanan kısmi uyanma olarak kabul ediliyor. Yani beyin, gece derin yavaş uykuda kısmi uyanıyor ama bilinç, farkındalık kısmı uyanmıyor.”