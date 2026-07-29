Uşak'ta belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketinde çalışanlara operasyon: Tam 16 milyon 886 bin 240 TL kamu zararı!

Uşak'ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışan 17 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 milyon 886 bin 240 TL kamu zararı tespit edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.

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