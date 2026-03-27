Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan dahil 11 gözaltına alındı!

Rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği, belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, belediye başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği, belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği,

Haberin Devamı

Özkan Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği, Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği,

Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A'dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon tl para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine 'Rüşvet, İrtikap ve İhaleye Fesat Karıştırma' suçları yönünden başlatılan soruşturmada Müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup,

Bu değerlendirmeler doğrultusunda 27.03.2026 tarihinde şüphelilerin bulundukları Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmekte olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GECE DE MARMARİS BELEDİYESİ'NE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesinde, imar ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiası üzerine polis ekipleri tarafından geç saatlerde operasyon düzenlenmişti. Aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

