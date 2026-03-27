Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
27 Mart 2026 09:45
ABD-İran hattındaki gerginlik, piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor. Altın yatırımcısının kafası karışık, altın inecek mi, çıkacak mı? Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
1 9
Güncel altın fiyatları son dakika haberleri... ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi, piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor. Bayram dönüşü altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün ardından Kapalıçarşı’da oluşan uzun kuyruklar, gram altının piyasada bulunamamasına yol açmıştı. Küresel gelişmelerle dalgalanmaya devam eden altının onsu 4.444,48 Dolar iken gram altın bugün 6.351,22 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise ’ye kadar yükseldi. Uzmanlar, piyasadaki oynaklığın kısa vadede sürmesini bekliyor. Peki, bugün anlık gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Altındaki dalgalanma devam edecek mi? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları canlı takip ekranı
2 9
Önceki gün, dokuz günlük düşüş serisini sonlandırarak yükselişe geçen altın fiyatları, Ortadoğu’daki gerilimi azaltma çabalarında net bir ilerleme olmayınca yeniden düşüşe geçti. Çarşamba günü yüzde 2’yi aşan artışla 4 bin 600 doları aşan ons altın, dün sabah ise yüzde 0.3 düşüşle 4 bin 490 dolardan alıcı buldu. Gün içinde düşüş eğilimini sürdüren altının onsu, 4 bin 544,38 dolar ila 4 bin 413,28 dolar aralığında dalgalandı. Peki, vugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Altındaki dalgalanma devam edecek mi? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri
3 9
CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.347,86 TL
Satış: 6.348,72 TL
4 9
ÇEYREK ALTIN FİYATI 27 MART 2026
Alış: 10.905,00 TL
Satış: 12.269,00 TL
5 9
ONS ALTIN FİYATI 27 MART 2026
Alış: 4.445,53 Dolar
Satış: 4.446,16 Dolar
6 9
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 27 MART 2026
Alış: 43.621,00 TL
Satış: 45.843,00 TL
7 9
ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 43.784,41 TL
Satış: 44.926,49 TL
8 9
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ
Ons altın sabah 07:52 itibarıyla düne göre yüzde 1,4 yükselişle 4445 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın ise yüzde 1,7 yükselişle 6352 TL'den işlem görüyor.
Gümüş ise yüzde 2,3 yükselişle 69,69 dolar seviyesinde.
9 9
Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın İran'a yapılacak saldırıyı 10 gün ertelediğini açıklaması üzerine yükselişe geçti. Dolar endeksinin gerilemesi de bu yükselişi destekledi.
Ancak günlük yükselişe karşın İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı yüzünden varili 100 dolar üzerinde seyreden brent petrol nedeniyle altın fiyatları haftayı yüzde 1'in üzerinde kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Altın gün sonuna kadar düşüşünü sürdürmesi halinde üst üste 4. haftayı da kayıpla kapatmış olacak.
Öte yandan yüksek enerji fiyatlarının yarattığı enflasyonist endişe nedeniyle yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik umutları azaldı. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman talebi ile altına yöneliyor. Ancak faiz indirimi umutlarının silinmesi altın üzerinde baskı yaratıyor.