İran, ABD-İsrail savaşında son dakika gelişmesi: Netenyahu İranlı komutan Tengsiri'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşın 28. gününde yine önemli gelişmeler kayda alındı.

NETANYAHU: TENGSİRİ'Yİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti. Netanyahu, Tengsiri'nin "ellerinin çok kanlı" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması girişimlerine liderlik ettiğini öne sürdü. Netanyahu ayrıca, suikastın, İsrail ile ABD arasındaki iş birliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, bunun savaş hedeflerine ulaşma yönündeki koordinasyonun bir parçası olduğunu ifade etti.

Dün İsrail basını da Tengsiri'nin öldürüldüğünü öne sürmüştü. Konuyla alakalı İran cephesinden doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

