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  3. Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor!

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor!

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Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor!
Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! İşte, önemli ayrıntılar...
Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 1 18

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! İşte, önemli ayrıntılar...

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 2 28

Suudi Arabistan yönetimi, birçok ülke halkından gelen aşı zorunluluğuna tepkiler nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı. Suudi yetkililer, Umre'de aşı şartını askıya aldığını duyurdu.

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 3 38

Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenler için, daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında yeni uygulamaya gidildi.

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 4 48

Suudi Arabistan yönetimi, birçok ülke halkından gelen aşı zorunluluğuna tepkiler nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 5 58

AŞI ZORUNLULUĞU ASKIYA ALINDI
Geçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi.

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 6 68

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayınlanan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı.

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 7 78


10 Ocak tarihinde yayınlanan ve iptal edilen kararda ülkeye gelenler için söz edilen aşı zorunluydu.

Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! 8 88

Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.

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