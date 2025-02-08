Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor! İşte, önemli ayrıntılar...
Suudi Arabistan yönetimi, birçok ülke halkından gelen aşı zorunluluğuna tepkiler nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı. Suudi yetkililer, Umre'de aşı şartını askıya aldığını duyurdu.
Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenler için, daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında yeni uygulamaya gidildi.
Suudi Arabistan yönetimi, birçok ülke halkından gelen aşı zorunluluğuna tepkiler nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.
AŞI ZORUNLULUĞU ASKIYA ALINDIGeçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayınlanan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı.
10 Ocak tarihinde yayınlanan ve iptal edilen kararda ülkeye gelenler için söz edilen aşı zorunluydu.
Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.