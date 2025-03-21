Tuzla’da İftar Sofrasındaki Güçlü Dayanışma: İş Dünyası ve Yerel Yönetim El Birliğiyle
Yayınlanma:
21 Mart 2025 02:57
Güncelleme:
21 Mart 2025 03:05
MARDER - Marmara Yatırımcı İş Adamları ve Yapı Müteahhitleri Derneği, geleneksel İlk iftar yemeği programını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Katılımcılar, bu özel akşamda bir araya gelerek Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte paylaştılar. Müthiş kalabalık katılıcıya sahne olan iftar programı tuzla’da ses getirdi.
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İftar yemeğine, sektör temsilcilerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, yerel parti meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı. MARDER (Marmara Yatırımcı İş Adamları ve Yapı Müteahhitleri Derneği) Genel Başkanı Bülent yüksel, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının sevgi, samimiyet ve paylaşım anlamını vurgulayarak, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yaptığı selamlama konuşmasının ardından detaylı konuşmaları için sözü yardımcısı olan dostuna bıraktı.
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MARDER (Marmara Yatırımcı İş Adamları ve Yapı Müteahhitleri Derneği) Volkan Toksun Konuşmasında, "Ramazan, sadece oruç tutmak değil; sevgidir, saygıdır, hoşgörü ve paylaşımın en güzel örnekleridir" diyerek bu değerlerin her zaman toplumsal yaşamda ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sektörde karşılaşılan zorluklar ve Tuzla'daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da konuşmalar yaptı. Özellikle, son 11 ayda yaşanan emsal transferleri sorunlarının artarak devam ettiğine değinerek, çözüm için yapılan samimi çabaların takdir edilmesi gerektiğini belirtti.
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Dernek Başkan yardımcısı toksun, Tuzla Belediye Başkanı Sayın Ali Eren Bingöl’e, bu zorlu süreçte atılan adımlar için teşekkür ederken, çözüm arayışlarının hızlanmasını temenni etti. "Tuzla'da kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması, hem biz müteahhitlerin hem de vatandaşların yararına olacaktır" diyerek, yaşanan mağduriyetlerin son bulması için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
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İftar programında, birlik ve beraberliğin önemine de değinildi. Başkan, tüm siyasi partilerin ve yerel yöneticilerin, bu sorunu partiler üstü bir anlayışla çözmeye yönelik iş birliğini sürdürmesinin çok değerli olduğunu belirtti.
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"Birlikte çalışarak her sorunun üstesinden gelebiliriz. Bu büyük dayanışmayı ve samimiyeti görmek bizlere güç veriyor." diyerek, programa katılan tüm partilere teşekkür etti. Ayrıca, dernek olarak desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanlarında olan Tümider Başkanı Sayın Ali Haydar Bey ve yönetimine de teşekkürlerini iletti.
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Dernek Başkanı, konuşmasını "Bu sofrada hep birlikte olmak, bizlere büyük mutluluk ve huzur veriyor. Birlik ve beraberliğimizin bozulmaması, hep birlikte daha güzel yarınlara doğru adım atmamız dileğiyle" diyerek sonlandırdı. Katılımcılar, bu anlamlı akşamda aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşadılar.
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