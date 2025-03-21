Tuzla’da İftar Sofrasındaki Güçlü Dayanışma: İş Dünyası ve Yerel Yönetim El Birliğiyle

MARDER (Marmara Yatırımcı İş Adamları ve Yapı Müteahhitleri Derneği) Volkan Toksun Konuşmasında, "Ramazan, sadece oruç tutmak değil; sevgidir, saygıdır, hoşgörü ve paylaşımın en güzel örnekleridir" diyerek bu değerlerin her zaman toplumsal yaşamda ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sektörde karşılaşılan zorluklar ve Tuzla'daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da konuşmalar yaptı. Özellikle, son 11 ayda yaşanan emsal transferleri sorunlarının artarak devam ettiğine değinerek, çözüm için yapılan samimi çabaların takdir edilmesi gerektiğini belirtti.