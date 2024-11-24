Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu!

Uluslararası Para Fonu (IMF) kötü ekonomi nedeniyle kriz geçirip krizden çıkmak için birçok ülkeye belirledikleri program dahilinde para yardımında bulunuyor. Bu nedenle ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için sıcak para almak için İMF'ye borçlanıyor. Peki İMFY'ye en çok borcu olan ülke hangisi, Türkiye'nin İMF'ye borcu var mı İşte tüm detaylar.

1 49 Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik krizlerle mücadele eden ülkelere finansal destek sağlayan en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Özellikle ekonomik istikrarsızlık, borç krizleri ve döviz rezervlerindeki azalmalar gibi durumlarda ülkeler IMF'den kredi talep eder. ​ 2 49 Ancak bu krediler, ülkelerin IMF'ye olan borç yükünü artırır ve zamanla bazı ülkeler için ciddi bir ekonomik soruna dönüşebilir. 3 49 Peki, IMF'ye en fazla borcu olan ülkeler hangileri? Hangi ülke listenin zirvesinde yer alıyor? 4 49 İşte IMF'ye olan borçlarıyla dikkat çeken ülkeler ve borçların büyüklüğü: 5 49 40) AFGANİSTAN | 373,8 MİLYON DOLAR 6 49 39) ETİYOPYA | 374,2 MİLYON DOLAR 7 49 38) PAPUA YENİ GİNE | 394,8 MİLYON DOLAR 8 49 37) BARBADOS | 409,5 MİLYON DOLAR | Karayiplerde bir ülke 9 49 36) ZAMBİA | 419,6 MİLYON DOLAR 10 49 35) HONDURAS | 428 MİLYON DOLAR 11 49 34) MYNMAR | 430.6 MİLYON DOLAR 12 49 3) GÜRCİSTAN | 446.5 MİLYON DOLAR 13 49 32) MOZAMBİK | 516.8 MİLYON DOLAR 14 49 31) ÇAD | 516,9 MİLYON DOLAR 15 49 30) MOLDOVA | 560,7 MİLYION DOLAR 16 49 29) GABON | 610,3 MİLYON DOLAR 17 49 28) MADAGASKAR | 637,5 MİLYON DOLAR 18 49 27) BENİN | 659.8 MİLYON DOLAR 19 49 26) JAMAİKA | 701,249 MİLYON DOLAR 20 49 25) TANZANYA | 739,9 MİLYON DOLAR 21 49 24) SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR 22 49 23) SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR 23 49 22) UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR 24 49 21) TUNUS | 1,04 MİLYAR DOLAR 25 49 20) KAMERUN | 1,07 MİLYAR DOLAR 26 49 19) SRİ LANKA | 1,15 MİLYAR DOLAR 27 49 18) SENEGAL | 1,17 MİLYAR DOLAR 28 49 17) NİJERYA | 1.2 MİLYAR DOLAR 29 49 16) FAS | 1.32 MİLYAR DOLAR 30 49 15) BANGLADEŞ | 1.33 MİLYAR DOLAR 31 49 14) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,46 MİLYAR DOLAR 32 49 13) ÜRDÜN | 1.48 MİLYAR DOLAR 33 49 12) KOSTA RİKA | 1.67 MİLYAR DOLAR 34 49 11) GÜNEY AFRİKA | 1.9 MİLYAR DOLAR 35 49 10) FİL DİŞİ SAHİLİ | 1.94 MİLYAR DOLAR 36 49 9) GANA | 2 MİLYAR DOLAR 37 49 8) KENYA | 2,5 MİLYAR DOLAR 38 49 7) ANGOLA | 3 MİLYAR DOLAR 39 49 6) KOLOMBİYA | 3,2 MİLYAR DOLAR 40 49 5) EKVADOR | 5.76 MİLYAR DOLAR 41 49 4) PAKİSTAN | 6,5 MİLYAR DOLAR 42 49 3) UKRAYNA | 9 MİLYAR DOLAR 43 49 2) MISIR | 10,8 MİLYAR DOLAR 44 49 1) ARJANTİN | 30 MİLYAR DOLAR 45 49 TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU NE KADAR? 46 49 TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR. Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir. 47 49 48 49 49 49



