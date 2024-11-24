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Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu!

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Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu!
Uluslararası Para Fonu (IMF) kötü ekonomi nedeniyle kriz geçirip krizden çıkmak için birçok ülkeye belirledikleri program dahilinde para yardımında bulunuyor. Bu nedenle ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için sıcak para almak için İMF'ye borçlanıyor. Peki İMFY'ye en çok borcu olan ülke hangisi, Türkiye'nin İMF'ye borcu var mı İşte tüm detaylar.
Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 1 149

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik krizlerle mücadele eden ülkelere finansal destek sağlayan en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Özellikle ekonomik istikrarsızlık, borç krizleri ve döviz rezervlerindeki azalmalar gibi durumlarda ülkeler IMF'den kredi talep eder. ​

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 2 249

Ancak bu krediler, ülkelerin IMF'ye olan borç yükünü artırır ve zamanla bazı ülkeler için ciddi bir ekonomik soruna dönüşebilir.

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 3 349

Peki, IMF'ye en fazla borcu olan ülkeler hangileri? Hangi ülke listenin zirvesinde yer alıyor?

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 4 449

İşte IMF'ye olan borçlarıyla dikkat çeken ülkeler ve borçların büyüklüğü:

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 5 549

40) AFGANİSTAN | 373,8 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 6 649

39) ETİYOPYA | 374,2 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 7 749

38) PAPUA YENİ GİNE | 394,8 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 8 849

37) BARBADOS | 409,5 MİLYON DOLAR

| Karayiplerde bir ülke

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 9 949

36) ZAMBİA | 419,6 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 10 1049

35) HONDURAS | 428 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 11 1149

34) MYNMAR | 430.6 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 12 1249

3) GÜRCİSTAN | 446.5 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 13 1349

32) MOZAMBİK | 516.8 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 14 1449

31) ÇAD | 516,9 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 15 1549

30) MOLDOVA | 560,7 MİLYION DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 16 1649

29) GABON | 610,3 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 17 1749

28) MADAGASKAR | 637,5 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 18 1849

27) BENİN | 659.8 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 19 1949

26) JAMAİKA | 701,249 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 20 2049

25) TANZANYA | 739,9 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 21 2149

24) SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 22 2249

23) SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 23 2349

22) UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 24 2449

21) TUNUS | 1,04 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 25 2549

20) KAMERUN | 1,07 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 26 2649

19) SRİ LANKA | 1,15 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 27 2749

18) SENEGAL | 1,17 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 28 2849

17) NİJERYA | 1.2 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 29 2949

16) FAS | 1.32 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 30 3049

15) BANGLADEŞ | 1.33 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 31 3149

14) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,46 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 32 3249

13) ÜRDÜN | 1.48 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 33 3349

12) KOSTA RİKA | 1.67 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 34 3449

11) GÜNEY AFRİKA | 1.9 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 35 3549

10) FİL DİŞİ SAHİLİ | 1.94 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 36 3649

9) GANA | 2 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 37 3749

8) KENYA | 2,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 38 3849

7) ANGOLA | 3 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 39 3949

6) KOLOMBİYA | 3,2 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 40 4049

5) EKVADOR | 5.76 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 41 4149

4) PAKİSTAN | 6,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 42 4249

3) UKRAYNA | 9 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 43 4349

2) MISIR | 10,8 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 44 4449

1) ARJANTİN | 30 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 45 4549

TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU NE KADAR?

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 46 4649

TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR.

Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.

Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 47 4749
Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 48 4849
Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! 49 4949
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