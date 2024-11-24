Türkiye'nin borcu var mı? IMF’ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu!
Yayınlanma:
24 Kasım 2024 13:13
Uluslararası Para Fonu (IMF) kötü ekonomi nedeniyle kriz geçirip krizden çıkmak için birçok ülkeye belirledikleri program dahilinde para yardımında bulunuyor. Bu nedenle ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için sıcak para almak için İMF'ye borçlanıyor. Peki İMFY'ye en çok borcu olan ülke hangisi, Türkiye'nin İMF'ye borcu var mı İşte tüm detaylar.
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Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik krizlerle mücadele eden ülkelere finansal destek sağlayan en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Özellikle ekonomik istikrarsızlık, borç krizleri ve döviz rezervlerindeki azalmalar gibi durumlarda ülkeler IMF'den kredi talep eder.
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Ancak bu krediler, ülkelerin IMF'ye olan borç yükünü artırır ve zamanla bazı ülkeler için ciddi bir ekonomik soruna dönüşebilir.
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Peki, IMF'ye en fazla borcu olan ülkeler hangileri? Hangi ülke listenin zirvesinde yer alıyor?
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İşte IMF'ye olan borçlarıyla dikkat çeken ülkeler ve borçların büyüklüğü:
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40) AFGANİSTAN | 373,8 MİLYON DOLAR
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39) ETİYOPYA | 374,2 MİLYON DOLAR
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38) PAPUA YENİ GİNE | 394,8 MİLYON DOLAR
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37) BARBADOS | 409,5 MİLYON DOLAR
| Karayiplerde bir ülke
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36) ZAMBİA | 419,6 MİLYON DOLAR
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35) HONDURAS | 428 MİLYON DOLAR
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34) MYNMAR | 430.6 MİLYON DOLAR
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3) GÜRCİSTAN | 446.5 MİLYON DOLAR
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32) MOZAMBİK | 516.8 MİLYON DOLAR
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31) ÇAD | 516,9 MİLYON DOLAR
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30) MOLDOVA | 560,7 MİLYION DOLAR
16 49
29) GABON | 610,3 MİLYON DOLAR
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28) MADAGASKAR | 637,5 MİLYON DOLAR
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27) BENİN | 659.8 MİLYON DOLAR
19 49
26) JAMAİKA | 701,249 MİLYON DOLAR
20 49
25) TANZANYA | 739,9 MİLYON DOLAR
21 49
24) SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR
22 49
23) SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR
23 49
22) UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR
24 49
21) TUNUS | 1,04 MİLYAR DOLAR
25 49
20) KAMERUN | 1,07 MİLYAR DOLAR
26 49
19) SRİ LANKA | 1,15 MİLYAR DOLAR
27 49
18) SENEGAL | 1,17 MİLYAR DOLAR
28 49
17) NİJERYA | 1.2 MİLYAR DOLAR
29 49
16) FAS | 1.32 MİLYAR DOLAR
30 49
15) BANGLADEŞ | 1.33 MİLYAR DOLAR
31 49
14) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,46 MİLYAR DOLAR
32 49
13) ÜRDÜN | 1.48 MİLYAR DOLAR
33 49
12) KOSTA RİKA | 1.67 MİLYAR DOLAR
34 49
11) GÜNEY AFRİKA | 1.9 MİLYAR DOLAR
35 49
10) FİL DİŞİ SAHİLİ | 1.94 MİLYAR DOLAR
36 49
9) GANA | 2 MİLYAR DOLAR
37 49
8) KENYA | 2,5 MİLYAR DOLAR
38 49
7) ANGOLA | 3 MİLYAR DOLAR
39 49
6) KOLOMBİYA | 3,2 MİLYAR DOLAR
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5) EKVADOR | 5.76 MİLYAR DOLAR
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4) PAKİSTAN | 6,5 MİLYAR DOLAR
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3) UKRAYNA | 9 MİLYAR DOLAR
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2) MISIR | 10,8 MİLYAR DOLAR
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1) ARJANTİN | 30 MİLYAR DOLAR
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TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU NE KADAR?
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TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR.
Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.
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