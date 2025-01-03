Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?

2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis’in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak.