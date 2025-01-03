Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu.
Milyonlarca memur ve emeklinin 2025 Ocak zammı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 enflasyonunu açıkladı. Rakamın açıklanmasıyla 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon rakamı da netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE aralık ayında yüzde 1,03, 2024'ün tamamında yüzde 44,38 artış gösterdi. 6 aylık enflasyon böylece 15,75 olarak gerçekleşti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,75 olacak.
İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI NE OLACAK?
Memur ve memur emeklileri için zam hesabı farklı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı alıyor.
Memur ve memur emeklileri yüzde 5,2'lik enflasyon farkına ek yüzde 6 sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayı zam oranı 11,54 zam alacak.
Memur ve memur emeklileri 2024'ün ikinci yarısı için yüzde 10'u toplu sözleşme zammı yüzde 9,31'i enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 19,31 zam aldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?
2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis’in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak.
Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığında 14 bin-15 bin lira tahminleri ön plana çıkıyor.