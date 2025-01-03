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Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu!

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Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu!
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! İşte o rakamlar...
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 1 113

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 2 213

Milyonlarca memur ve emeklinin 2025 Ocak zammı belli oldu.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 3 313

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 enflasyonunu açıkladı. Rakamın açıklanmasıyla 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon rakamı da netleşti.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 4 413

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE aralık ayında yüzde 1,03, 2024'ün tamamında yüzde 44,38 artış gösterdi. 6 aylık enflasyon böylece 15,75 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 5 513

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 6 613

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,75 olacak.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 7 713

İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 8 813

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI NE OLACAK?

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 9 913

Memur ve memur emeklileri için zam hesabı farklı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı alıyor.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 10 1013

Memur ve memur emeklileri yüzde 5,2'lik enflasyon farkına ek yüzde 6 sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayı zam oranı 11,54 zam alacak.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 11 1113

Memur ve memur emeklileri 2024'ün ikinci yarısı için yüzde 10'u toplu sözleşme zammı yüzde 9,31'i enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 19,31 zam aldı.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 12 1213

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?

2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis’in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sabırsızlıkla bekliyordu: Maaş oranları belli oldu! 13 1313

Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığında 14 bin-15 bin lira tahminleri ön plana çıkıyor.

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