Türkiye donuyor! Kara kış etkisini iyice artırdı: Bugün hava durumu nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi yağmurlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam ve gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinde 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde Antalya Körfezi 8; Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m, Antalya Körfezi 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: İyi, yağış anında orta.