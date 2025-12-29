Türkiye donacak! Yoğun kar yağışı için Meteoroloji alarm verdi! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Marmara ve Güney Ege'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,5 m, Görüş: Zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerine kadar yer yer 3,0 m, Görüş: Orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerine kadar yer yer 9; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta, fırtına ve yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.