Türkiye bu kadını konuşuyor: Eşini öldürüp, 9 ay bakın nerede sakladı, Cezaevi firarisi kadın sahte kimlikle yakalandı!

Türkiye bu kadını konuşuyor: 2007 yılında eşini tabancayla öldüren ve tutuklanıp cezaevine konulduktan sonra firar eden kadın, kullandığı sahte kimlikle beraber yakalandı...

2007 yılında eşini tabancayla öldüren ve tutuklanıp cezaevine konulduktan sonra firar eden kadın, yanında taşıdığı sahte kimlikle yakalandı.

18 yıl önce işlenen korkunç cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı.

KOKMASIN DİYE 9 AY BANYODA SAKLADI

Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi. Fatma Sungur’un, 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur’u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı.

FİRARİ KADIN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

O dönem ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanan Fatma Sungur’un, Denizli Çardak Açık Cezaevi’nden bir süre önce kaçtığı belirlendi. Sungur’un, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘İftira’ suçlarından da arandığı ve hakkında toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan Fatma Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ak Parti'ye transfer yağmuru: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

Muhittin Böcek'in oğlu yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı!

Özel Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Epidural stimülasyon (EES) nedir ve omurilik yaralanmaları tedavisinde nasıl uygulanır?