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Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor

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Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor
Türkiye, İsrail'in askerlerinin Batı Şeria'da doğrudan hedef alınarak başından vurarak şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanmıyor.
Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 1 114

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 2 214

AYŞENUR'A ŞEHİT PROTOKOLÜ

Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için VIP Terminali'nde tören yapıldı. Düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, görevli polisler tarafından alana getirildi.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 3 314

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Eygi için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı. Ankara, İstanbul, Konya, Ordu, Trabzon, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere hemen her ilde cuma namazının ardından vatandaşlar, Eygi için saf tuttu. Bazı illerde "Direnişin vicdanlı yüreği şehit Ayşenur'a selam olsun" pankartı açan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Ayşenur ve Filistinliler için dua edildi.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 4 414

Eygi'nin naaşı, dün sabah saatlerinde İstanbul'a nakledildi. İstanbul'da ve ardından İzmir'de düzenlenen törenlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eygi'nin cenazesi akşam saatlerinde ata ocağı Didim ilçesine getirildi.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 5 514

Eygi'nin cenazesi Didim Devlet Hastanesi'nde askeri törenle karşılanırken, hastane önünde dualar edildi. Hastanede törende Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, kurum amirleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Eygi'nin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Eygi'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 6 614

UĞURLAMA TÖRENİ BAŞLADI

Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim Devlet Hastanesinden alındı. Eygi için Didim'deki baba evinde uğurlama töreni düzenleniyor.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 7 714

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız." İfadelerini kullandı.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 8 814

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANMIŞTI

Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda, Nablus Başsavcılığının, Eygi'nin naaşının, kentteki En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsüne otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdiği kaydedildi.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 9 914

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince vurulan Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu aktarıldı.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 10 1014

Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur." ifadesi kullanıldı. Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine getirildiğine ve yaşam belirtisi göstermediğine işaret edildi.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 11 1114

Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 12 1214

Merminin Eygi'nin beynine isabet ettiği vurgulanan raporda, mermi parçalarının beyinde bulunduğuna dikkat çekildi. Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı kaydedilen raporda, Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi.

Eygi'ye 6 kez kalp masajı yapıldığı ve hiçbirine cevap vermediği, vefatının da 6 Eylül 2024'te saat 14.35'te duyurulduğu aktarıldı.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 13 1314

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için "şeffaf, adil ve tam bir soruşturma" çağrısı yaptı. TASC tarafından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl bir gösteri sırasında Eygi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinden dolayı "derin üzüntü" duydukları belirtildi.

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor 14 1414

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerikalı Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili kapsamlı ve nihai soruşturma raporunu beklediklerini belirterek, "İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ön soruşturma yaptığını ve kapsamlı soruşturmayı da sürdürdüklerini söylediklerini aktaran Miller, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin net bir yargıya ulaşabilmek için nihai soruşturma raporunu bekleyeceklerini belirtti.

İsrail ordusunun neden olduğu ölümler konusunda hesap sorma noktasında yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini dile getiren Miller, bu ölümlere neden olan askerlerle ilgili nasıl bir suç delili ortaya çıkacağını takip ettiklerini belirtti.

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