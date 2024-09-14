Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerikalı Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili kapsamlı ve nihai soruşturma raporunu beklediklerini belirterek, "İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ön soruşturma yaptığını ve kapsamlı soruşturmayı da sürdürdüklerini söylediklerini aktaran Miller, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin net bir yargıya ulaşabilmek için nihai soruşturma raporunu bekleyeceklerini belirtti.

İsrail ordusunun neden olduğu ölümler konusunda hesap sorma noktasında yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini dile getiren Miller, bu ölümlere neden olan askerlerle ilgili nasıl bir suç delili ortaya çıkacağını takip ettiklerini belirtti.