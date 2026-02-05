  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Türk kızı Avrupalıların dikkatini böyle çekti: Soğuk kış günü sıcak görüntüler verdi, bir bakan bir daha baktı!

Türk kızı Avrupalıların dikkatini böyle çekti: Soğuk kış günü sıcak görüntüler verdi, bir bakan bir daha baktı!

Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna yazlık kıyafetle çıktı bütün bakışları üzerine topladı, O anları telefonun kamerasına kaydetti...

Türk kızı Avrupalıların dikkatini böyle çekti: Soğuk kış günü sıcak görüntüler verdi, bir bakan bir daha baktı!
Yayınlanma:

Türk kızı Avrupalıların dikkatini böyle çekti: Soğuk kış günü sıcak görüntüler verdi, bir bakan bir daha baktı!

Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna yazlık kıyafetle çıktı bütün bakışları üzerine topladı, O anları telefonun kamerasına kaydetti...

Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna yazlık kıyafetle çıkan Türk bir kadın, sokakta yürüdüğü anlarda çevresindeki insanların kendisine yönelttiği bakışları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

screenshot-8.jpg

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Paylaşılan görüntülerde, kalın kıyafetlerle dolaşan insanların arasındaki yazlık kıyafet giyen kadına yönelen bakışlar dikkat çekti. "Nereye gidersem gideyim minimum dikkat çekme seviyem" başlığı ile paylaşılan videoya, sosyal medya kullanıcıları,"O soğukta öyle giyinirse tabi ki de herkes bakar", "Türk kadınları kadar ilgi manyağı yoktur dünyada", "Millet ilgiden değil, soğuk havada üşütmeyen bir kıyafet giymediği için bakıyor." yorumları yaptı.

screenshot-9.jpg

screenshot-10.jpg

Oyuncu Ufuk Özkan'ın organ naklinden sonra ilk görüntüsü: Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu...Oyuncu Ufuk Özkan'ın organ naklinden sonra ilk görüntüsü: Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu...

Öcalan tahliye mi oluyor? Feti Yıldız'dan "Umut Hakkı" açıklamasıÖcalan tahliye mi oluyor? Feti Yıldız'dan "Umut Hakkı" açıklaması

DEM'li vekil ''Kürtlere Kürt oldukları için trafik cezası kesiliyor'' dedi: Hem meclisi hem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!DEM'li vekil ''Kürtlere Kürt oldukları için trafik cezası kesiliyor'' dedi: Hem meclisi hem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
Survivor yarışmasına katılan Doğuş'a eşinden çağrı geldi! Böyle olacağını bilseydim izin vermezdim
Survivor yarışmasına katılan Doğuş'a eşinden çağrı geldi! Böyle olacağını bilseydim izin vermezdim
Şeyma Subaşı tövbe etti! Bundan sonra size bikinili Şeyma yok!
Şeyma Subaşı tövbe etti! Bundan sonra size bikinili Şeyma yok!
''Aşk istiyorum para çok'' dedi: Servetini gözler önüne serdi!
''Aşk istiyorum para çok'' dedi: Servetini gözler önüne serdi!
Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Esra Ezmeci'ye büyük şok: Cezaevi yolu mu gözüktü?
Esra Ezmeci'ye büyük şok: Cezaevi yolu mu gözüktü?
Özel Jet'te neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Özel Jet'te neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e karların arasında evlenme teklifi!
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e karların arasında evlenme teklifi!