Türk kızı Avrupalıların dikkatini böyle çekti: Soğuk kış günü sıcak görüntüler verdi, bir bakan bir daha baktı!

Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna yazlık kıyafetle çıktı bütün bakışları üzerine topladı, O anları telefonun kamerasına kaydetti...

Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna yazlık kıyafetle çıkan Türk bir kadın, sokakta yürüdüğü anlarda çevresindeki insanların kendisine yönelttiği bakışları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Paylaşılan görüntülerde, kalın kıyafetlerle dolaşan insanların arasındaki yazlık kıyafet giyen kadına yönelen bakışlar dikkat çekti. "Nereye gidersem gideyim minimum dikkat çekme seviyem" başlığı ile paylaşılan videoya, sosyal medya kullanıcıları,"O soğukta öyle giyinirse tabi ki de herkes bakar", "Türk kadınları kadar ilgi manyağı yoktur dünyada", "Millet ilgiden değil, soğuk havada üşütmeyen bir kıyafet giymediği için bakıyor." yorumları yaptı.

