DEM'li vekil Kürtlere Kürt oldukları için trafik cezası kesiliyor dedi: Hem meclisi hem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

TBMM'de konuşan DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, Doğu illerindeki trafik cezalarının etnik kimlik nedeniyle kesildiğini öne sürdü. Güneş'in sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

TBMM'de söz alan DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, Türkiye'nin doğusunda daha çok Kürtlere trafik cezası kesildiğini savundu.

ADIMLARI BALTALAMAYA YÖNELİK SÖYLEMLER

"Terörsüz Türkiye" için atılan adımlara rağmen DEM Parti içinde, bu adımları baltalamaya yönelik söylemler devam ediyor. TBMM'de trafik kanunun görüldüğü sırada söz alan DEM Parti Mardin milletvekili Beritan Güneş Altın, ilginç bir iddiada bulundu.

KÜRT HALKINA KÜRT OLDUKLARI İÇİN CEZA KESİYORSUNUZ

Artırılan trafik cezaların savaş ekonomisine gittiğini öne süren Güneş, doğu illerinde terör örgütü YPG'ye destek amaçlı düzenlenen protestolara katılanları kastederek, "Kürt halkına Kürt oldukları için trafik cezası kesiyorsunuz." sözlerini sarf etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada akla ziyan sözler nedeniyle Beritan Ateş'e büyük tepki gösterildi.

Kaynak: Haber7

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran hakkında önemli mesajlar!

Özgür Özel'e Hatay'da soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı: Depremzede vatandaşlar sloganlar atıp, yuhaladı!

Haberin Devamı

Kante'in samimiyetine güvenen Hatun teyze, "O gelir beni bulur" dedi