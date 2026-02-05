  1. Anasayfa
  Özgür Özel'e Hatay'da soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı: Depremzede vatandaşlar sloganlar atıp, yuhaladı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neye uğradığını şaşırdı: Depremzede vatandaşlar konvoy araçlarının arasına atladı, sloganlar atıp, yuhalandı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neye uğradığını şaşırdı. Onlarca araçlık konvoyla ilçeye gelen Özel, pankartlarla karşılandı, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Protestocular ellerinde "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" yazılı pankart taşıyarak CHP'yi ve Özgür Özel'i eleştirirken, slogan ve sözleriyle de tepki gösterdiler.

Açılan pankartlarda, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" ve "Hatay oy verdi CHP sırtını döndü" ifadeleri yer aldı.

Özel'in konuşması sırasında da devam eden protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

