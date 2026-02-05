  1. Anasayfa
Kayıp olan adamın komşusundan kan donduran itiraf: Öldürüp 6 parçaya ayırmış!

Çorum'da kan donduran komşu vahşeti yaşandı. Kayıp olarak aranan, Ali Osman Kaya'yı öldürerek 6 parçaya ayıran ve cesedi dere yatağına bırakan, o komşu yakalandı...

Yayınlanma:

Çorum'da kan donduran komşu vahşeti yaşandı. Kayıp olarak aranan, Ali Osman Kaya'yı öldürerek 6 parçaya ayıran ve cesedi dere yatağına bırakan, o komşu yakalandı...

Çorum'da komşusu Ali Osman Kaya'yı (76) öldürüp cesedini 6 parçaya bölerek dere yatağına, başını ise cesetten 2 kilometre uzağa atan A.F.K. ile ağabeyi, babası ve komşusu, bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum'da komşu vahşeti yaşandı. Ulukavak Mahallesi’nde oturan Ali Osman Kaya’dan, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. İhbar üzerine ekipler Kaya’yı bulmak için çalışma başlattı.

Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında Kaya’nın parçalanmış cansız bedenini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.’yi gözaltına alındı.

İTİRAFLARI KAN DONDURDU

Şüpheli sorgusunda, küfür sebebiyle tartıştıkları husumetlisi Kaya’yı bağ evinde tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.

76 yaşındaki yaşlı adamı öldürdükten sonra benzin döküp yaktığını söyleyen A.F.K. ardından kesici aletle 6 parçaya ayırıp dereye attığını belirtti.

Katil zanlısı, yaşlı adamın kesik başını ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve komşusu H.A. da gözaltına alındı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

