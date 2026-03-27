TSK’dan ihraç edilmişti: Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında beklenen karar çıktı!

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda beklenen karar çıktı...

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda ret kararı çıktı.

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda karar çıktı.12punto'da yer alan habere göre İdare Mahkemesi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmıştı. Ardından günlerce hedef gösterilen teğmenler TSK'den ihraç edilmişti. Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Ebru Eroğlu'nun başvurusu ise reddedilmişti. Diğer teğmenler Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti: Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcuya vereceği maaşı açıkladı!Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti: Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcuya vereceği maaşı açıkladı!

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor: Yeni uygulama için son 4 gün...Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor: Yeni uygulama için son 4 gün...

Başkan Ahmet Cin sözünü tuttu, liseli öğrenci Gençlik Kampı’nda ağırlandıBaşkan Ahmet Cin sözünü tuttu, liseli öğrenci Gençlik Kampı’nda ağırlandı

Gündem
Uşak Belediye Başkanına otel odasında şok gözaltı: Rüşvet suçundan aranan Özkan Yalım, 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalandı!
Uşak Belediye Başkanına otel odasında şok gözaltı: Rüşvet suçundan aranan Özkan Yalım, 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalandı!
Sürücüler aman dikkat! Trafik cezaları yenilendi: Kemerini takmayanın, telefonla konuşanın ehliyeti elden gidecek!
Sürücüler aman dikkat! Trafik cezaları yenilendi: Kemerini takmayanın, telefonla konuşanın ehliyeti elden gidecek!
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan dahil 11 gözaltına alındı!
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan dahil 11 gözaltına alındı!
İran, ABD-İsrail savaşında son dakika gelişmesi: Netenyahu İranlı komutan Tengsiri'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu!
İran, ABD-İsrail savaşında son dakika gelişmesi: Netenyahu İranlı komutan Tengsiri'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: Seyirci kalmayız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: Seyirci kalmayız!
İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzeler havada imha edilmişti! NATO'dan ilk açıklama, "Savunmak için elimizden geleni yapacağız"
İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzeler havada imha edilmişti! NATO'dan ilk açıklama, "Savunmak için elimizden geleni yapacağız"
Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine ateş püskürdü: Hiç mi ölüye saygınız yok? Engelli kardeşini sırtında taşıdı!
Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine ateş püskürdü: Hiç mi ölüye saygınız yok? Engelli kardeşini sırtında taşıdı!