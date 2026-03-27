  Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti: Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcuya vereceği maaşı açıkladı!

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçti.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Daha önce Inter ile görüşmeler yapan ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, bu kez transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

İtalyan basınına göre, Inter, sözleşmesini uzatmayan Çalhanoğlu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaşta 10 milyon euro sınırı belirledi.

ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYE

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferini bu kez sonuçlandırmayı hedefliyor. Daha önce Inter'in kapısını çalan Galatasaray, bu girişimlerden sonuç alamamıştı.

INTER TEKLİFLERE AÇIK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, sözleşmesini uzatmayan milli futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Kulübün 15-20 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

10 MİLYON EURO SINIRI

Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaş konusunda üst limitini belirledi. Sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmayacağı ifade edildi. Bu sezon Inter formasıyla 26 maçta görev alan milli futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor: Yeni uygulama için son 4 gün...Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor: Yeni uygulama için son 4 gün...

Başkan Ahmet Cin sözünü tuttu, liseli öğrenci Gençlik Kampı’nda ağırlandıBaşkan Ahmet Cin sözünü tuttu, liseli öğrenci Gençlik Kampı’nda ağırlandı

Tuzla Fit Şifa ve Şelale Park Fitness kayıtları başladıTuzla Fit Şifa ve Şelale Park Fitness kayıtları başladı

Spor
Türkiye galibiyetini kutladı: İşte, Milli maçın en etkileyici kareleri!
Türkiye galibiyetini kutladı: İşte, Milli maçın en etkileyici kareleri!
Türkiye-Romanya maçının sonucunu yapay zeka tahmin etti: İşte sonuç...
Türkiye-Romanya maçının sonucunu yapay zeka tahmin etti: İşte sonuç...
Arda'dan Romanya maçı öncesi Galatasaray açıklaması, ''Herkesi yenebiliriz...''
Arda'dan Romanya maçı öncesi Galatasaray açıklaması, ''Herkesi yenebiliriz...''
Thierry Karadeniz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü, hangi takımda oynuyor?
Thierry Karadeniz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü, hangi takımda oynuyor?
Türkiye - Romanya maçını yönetecek hakem belli oldu!
Türkiye - Romanya maçını yönetecek hakem belli oldu!
A Milli Futbol Takımında büyük eksiklik: Yıldız isim Romanya maçında forma giyemeyecek!
A Milli Futbol Takımında büyük eksiklik: Yıldız isim Romanya maçında forma giyemeyecek!
Liverpool maçında kolu kırılmıştı: Osimhen bugün ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılmıştı: Osimhen bugün ameliyata alındı