Trump kararaları piyasaları çökertti! Dünya borsalarında çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

TRUMP: GERİ ADIM YOK

Hafta sonunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Finans piyasalarını sarsan ve durgunluk korkularını artıran vergilerle ilgili olarak Trump, endişe duymadığını belirterek, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından liderlerle konuştuğunu ve onların bir anlaşma için "can attıklarını" da söyleyen Trump, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz" dedi.