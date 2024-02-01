TRT 1'de yepyeni bir dizi! “Bir Sevdadır” dizisine görkemli gala

TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır “Bir Aile İstiyorum”, ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeşil ve Yasin'in hayatlarının kesişmesini konu alan dizinin ilk bölüm izlemesi gerçekleşti.

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve muhteşem oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, Yeşil'in çocuklarının geleceğini kurtarmak için yıllardır planladığı hayatının, ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı'nın hayatıyla kesişerek beklenmedik bir yola girmesini konu alan Bir Sevdadır “Bir Aile İstiyorum”, ilk bölümüyle ekran yolcuğuna başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine, TRT Yönetimi, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yönetmen Günay Günaydın, dizinin başrol oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler ile Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Merve Şeyma Zengin katıldı.

İlk bölüm heyecanını yaşayan oyuncular, dizileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dizide Yeşil karakterini canlandıran Sude Zülal Güler diziyle ilgili yaptığı açıklamada dizinin güçlü ve güzel bir senaryosu olduğunu belirterek, seyircide karşılık bulmasını ümit ettiklerini söyledi. Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu ise, “Çalışmalarımız yoğun oldu, ama şu an için istediğimiz gibi gidiyor. Ekip olarak çok uyumlu olduğumuzu düşünüyorum, bir aile ortamı var. Bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

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Oyuncu Sinan Tuzcu, dizinin bir yandan dramatik bir yandan da içinde komedi barındıran bir yapım olduğunu söyleyerek, “Seyircinin seveceği, bizim de çok severek çalıştığımız bir iş oldu” şeklinde konuştu. Güzel bir ekibin içinde olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Sinem Uslu ise senaryoyu okuduğu günden beri büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı.



Dizide Tufan karakterini canlandıran Ekin Mert Daymaz uzun zamandır böyle bir karakter beklediğini ifade ederek, “Karakterim normalde oynadıklarımın çok dışında, o yüzden çok heyecanlıyım çok mutluyum” dedi. Oyuncu Merve Şeyma Zengin ise, “Dizimizin seyircimizde nasıl karşılık bulacağını çok merak ediyoruz. Herkesi izlemeye davet ederiz” şeklinde konuştu.

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