Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı

İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ramazan Pişkin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Pişkin ile tartışan şahıs, olayın kavgaya dönmesiyle bıçakla saldırdı.

Ardından olay yerinen kaçarak kayıplara karıştı.

Hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Ramazan Hoca olarak tanınan Pişkin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı ve soruşturma genişletildi.

"Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Katilin yakalandığı belirten Bakan Yerlikaya, o anlara da yer vererek şu ifadeleri kullandı: