Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 5500 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BŞAVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/TR,29143/kpss-20244-tarim-ve-orman-bakanliginin-sozlesmeli-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

Adaylar tercihlerini 31/01/2024 – 07/02/2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerindeki Aday İşlemleri sekmesinden ( https://ais.osym.gov.tr/ ) T.C. Kimlik No ve şifre girilerek yapabilecektir. ÖSYM’ye ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans), ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

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Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL HANGİ BÖLÜMLERE ALINACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

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