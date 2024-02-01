Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Yapılan istatistiklere göre Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azaldı.

YAYINLAMA
Google News
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azalarak, 137 milyar 161 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolarlık azalışla 90 milyar 366 milyon dolardan 89 milyar 154 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Ocak haftasında 282 milyon dolar artarak 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandıDiyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindiGaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi

Türkiye’de bir ilk! Özel elektrik Müzesi Erzurum'da açıldıTürkiye’de bir ilk! Özel elektrik Müzesi Erzurum'da açıldı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu
İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu
Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
2024 yeni halka arz geliyor mu? İşte yılın ilk halka arzları hakkında önemli detay…
2024 yeni halka arz geliyor mu? İşte yılın ilk halka arzları hakkında önemli detay…
Son Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Hem hırsız hem de utanmazlar! Polisten kurtulmak için dükkanın ortasına tuvaletini yaptılar!
Hem hırsız hem de utanmazlar! Polisten kurtulmak için dükkanın ortasına tuvaletini yaptılar!
Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilk! Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak
Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilk! Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak
Sıcak Haber: Fed, 2024 senesinin ilk faiz kararı belli oldu…
Sıcak Haber: Fed, 2024 senesinin ilk faiz kararı belli oldu…
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Çok Okunanlar
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
Ev hanımlarına müjde! Torba yasasıyla erken emeklilik geliyor
Ev hanımlarına müjde! Torba yasasıyla erken emeklilik geliyor
BİM 31 Ocak 6 Şubat 2024 Aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Süt, Peynir, Yoğurt, Prinç, şampuan, çamaşır suyu, Parfüm,
BİM 31 Ocak 6 Şubat 2024 Aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Süt, Peynir, Yoğurt, Prinç, şampuan, çamaşır suyu, Parfüm,
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL