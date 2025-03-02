Trafik Kanununda yeni değişiklik can yakacak! Dev cezalar geliyor

MAGANDALAR YANDI

Trafikte drift atanlara verilen ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 60 günden bir yıla çıkarılacak. Yine 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.