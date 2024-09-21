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Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp

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Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp
Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağmur Trabzon'da sele neden olurken, Hastaneyi su basması sonucu hastalar tahliye edildi, Sürmene'de ise 1 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp 1 15

Trabzon'da aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp 2 25

"HERKESİN EVİNE ULAŞMASINI TEMİN EDECEĞİZ"
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, saat 16.00 civarında başlayan sağanağın Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Su baskınları meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Can ve mal kaybımız Allah'a şükürler olsun yok ama yolda kalanlar var çünkü oralar işlek yollar. Gerek yaylalardan gelenler, gerekse kırsal mahallelerden gelen insanlar o yollarda kaldılar, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz benimle birlikte hep beraber olay yerindeyiz." dedi.

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Açana kadar da devam edeceğiz. Valilikten bilgilendirmesini yaptık, vatandaşlarımızı o tarafa doğru yola çıkmamaları konusunda da özellikle uyardık. İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor şu anda." diye konuştu.

Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp 3 35

VALİ YILDIRIM OLAY YERİNDE
Vali Yıldırım, taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı ilçesinin Atayurt mevkisinde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Trabzon'un doğu ilçelerinde, özellikle de dağlık kesimlerde ve vadilerde çok ciddi bir yağış meydana geldiğini söyledi.

Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp 4 45

Yağış neticesinde bazı yan derelerin taşkınlara sebebiyet verdiğine işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Taşkın yollarımıza yandan geldiği için de menfezleri kapatıp yolun üzerinden aştı. Bazı yerlerde burada gördüğünüz gibi çalışması yapılıyor, küçük heyelanlar da var, rüsubatlar da var. Bu yol Santa Harabeleri'ne kadar gider eski Bayburt yolu. Santa Harabeleri'nden gelenler, yaylalardan gelenler ve mahallelerden gelenler, şehre ulaşmak isteyenler yollardaki bu rüsubat yüzünden geçemiyorlar, şu anda bekliyorlar. Yolları açmaya çalışıyoruz. Gerek DSİ, gerek Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bütün ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Sayın bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, bakan yardımcımıza ve AFAD Başkanımıza olay bildirildi, kendileri de zaten teyakkuz halindeler. Zamana ihtiyacımız var."

Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp 5 55

SÜRMENE'DE BİR KİŞİ KAYIP
Yıldırım, sağanaktan olumsuz etkilenen Araklı ilçesindeki incelemelerin ardından gazetecilere, Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde büyük bir yağış olduğunu, daha çok da Yanbolu Vadisi'ni etkilediğini söyledi.

Yağış dolayısıyla Sürmene ilçesinin Çavuşlu Mahallesi'nde su birikintisi oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "Onun içerisinde 4 tane de araç vardı. Oradaki su tahliye edildikten sonra araçlar da çıkartıldı. Zaten park halindeki araçlar olduğu için de herhangi bir can kaybına sebebiyet vermedi. Yine Sürmene ilçemizde 10 iş yerimizin zemin katlarına su girmişti, onlar da boşaltıldı." diye konuştu.

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