Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp

"HERKESİN EVİNE ULAŞMASINI TEMİN EDECEĞİZ"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, saat 16.00 civarında başlayan sağanağın Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Su baskınları meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Can ve mal kaybımız Allah'a şükürler olsun yok ama yolda kalanlar var çünkü oralar işlek yollar. Gerek yaylalardan gelenler, gerekse kırsal mahallelerden gelen insanlar o yollarda kaldılar, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz benimle birlikte hep beraber olay yerindeyiz." dedi.

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Açana kadar da devam edeceğiz. Valilikten bilgilendirmesini yaptık, vatandaşlarımızı o tarafa doğru yola çıkmamaları konusunda da özellikle uyardık. İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor şu anda." diye konuştu.