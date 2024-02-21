Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!

Trabzon’un Akçaabat ilçesi açıklarında hareketli dakikalar görüntülendi. limandaki ters dönmüş teknede bomba olabileceği şüphesi ile Trabzon açıklarında fünye ile patlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!

Trabzon’un Akçaabat ilçesi açıklarında bulunan ters dönmüş bir tekneden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlattı. Akçakale limanına getirilen ters dönmüş teknede bomba olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, SAS komandolarının gerçekleştirdiği dalış sonrası şüpheli olarak görülen ve bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulan cisim Trabzon açıklarında fünye ile patlatıldı.

Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bağlı Mersin Mahallesi açıklarında dün öğle saatlerinde bir balıkçı tarafından ters dönmüş vaziyette suyun üzerinde duran bir tekne görüldü. Balıkçının durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Bir balıkçı teknesi yardımıyla Akçakale Limanı’na çekilen tekne için güvenli alan oluşturuldu. Rıhtıma bağlanan teknede bomba olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler limana şerit çekerek vatandaş ve balıkçıların girişine izin vermedi.

Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!

Denizden ve karadan alınan yoğun güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde Kocaeli'nden Trabzon'a gelen SAS komandoları liman içerisinde dalış yaptı. Olay yerinde itfaiye ekipleri de hazır bulunurken, SAS komandoları tarafından yapılan ve saatler süren dalışta şüpheli bir cisim tespit edildi. Tekneden çıkartılan cisme bağlanan şamandıra Sahil Güvenlik botu ile güvenli bir şekilde Mersin açıklarına getirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı denizde şüpheli cisim fünye yardımıyla patlatıldı. Patlatma esnasında jandarma ekiplerinde sahil şeridinde de önlemler alınırken, tarama ve imha çalışmaları nedeniyle deniz trafiğine bir süre ara verildi.

Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!

Öte yandan, teknenin Rusya-Ukrayna savaşında Rus donanmasına yönelik saldırı amaçlı hazırlanmış olabileceği iddiası ve teknenin fırtına ve dalgalarla Trabzon açıklarına sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ringdeki hakeme doğum günü sürprizi! Maç zilini beklerken, doğum günü şarkısı şaşkına çevirdi!Ringdeki hakeme doğum günü sürprizi! Maç zilini beklerken, doğum günü şarkısı şaşkına çevirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!

KPSS şartı yok! Diploma ile giden iş sahibi olacakKPSS şartı yok! Diploma ile giden iş sahibi olacak

Engelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldüEngelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldü

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!
JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!
Adana'da Altın operasyonu! Darphane baskılı düşük ayarlı sahte altınları piyasaya süreceklerdi!
Adana'da Altın operasyonu! Darphane baskılı düşük ayarlı sahte altınları piyasaya süreceklerdi!
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Son Haberler
Yazarımız Abdullah Yadigar yazdı... "Vasıflı İnsan İhtiyacı"
Yazarımız Abdullah Yadigar yazdı... "Vasıflı İnsan İhtiyacı"
Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!
Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!
Ringdeki hakeme doğum günü sürprizi! Maç zilini beklerken, doğum günü şarkısı şaşkına çevirdi!
Ringdeki hakeme doğum günü sürprizi! Maç zilini beklerken, doğum günü şarkısı şaşkına çevirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!
Valilikden açıklama, "Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi"
Valilikden açıklama, "Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi"
Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!
Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!
Çok Okunanlar
BİM Market 21-27 Şubat 2024 Aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM Market 21-27 Şubat 2024 Aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
Yazarımız Abdullah Yadigar yazdı... "Vasıflı İnsan İhtiyacı"
Yazarımız Abdullah Yadigar yazdı... "Vasıflı İnsan İhtiyacı"
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Yerli milli muharip uçak KAAN, ilk kez Ankara semalarında süzüldü!
Yerli milli muharip uçak KAAN, ilk kez Ankara semalarında süzüldü!
Adana’da başarılı operasyon! 45 ruhsatsız silah ele geçirirken 346 suçlu da yakalandı!
Adana’da başarılı operasyon! 45 ruhsatsız silah ele geçirirken 346 suçlu da yakalandı!
Sonunda olacağı buydu! Trafikte makas ata, ata giden sürücü refüje çarptı!
Sonunda olacağı buydu! Trafikte makas ata, ata giden sürücü refüje çarptı!
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti