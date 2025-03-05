Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor!

Toz Taşınımı ve Çevresel Etkileri

Toz taşınımı, sadece insan sağlığını değil, aynı zamanda çevreyi de etkileyebilir. Özellikle tarım alanlarında tozun birikmesi, toprağın verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, tozun rüzgarla yayılması, yer yüzeyine yerleşen besin maddelerinin ve minerallerin taşınmasına da yol açabilir. Bu durum, özellikle bitki örtüsü üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Prof. Dr. Orhan Şen, tozun taşındığı bölgelere bağlı olarak çevresel etkilerinin de önemli olabileceğini belirtti.