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Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor!

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Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor!
Toz taşınımı geliyor: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi etkisi altına alacak toz taşınımına dair son dakika uyarıları yaptı.
Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor! 1 17

Toz taşınımı geliyor: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi etkisi altına alacak toz taşınımına dair son dakika uyarıları yaptı.

Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor! 2 27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi etkisi altına alacak toz taşınımına dair son dakika uyarıları yaptı. Özellikle güneydoğu bölgelerinin, Suriye ve Irak üzerinden gelen tozdan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, tozun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti. Peki, toz taşınımı ne zaman gelecek ve hangi illeri etkileyecek? İşte, uzmanların uyarıları ve hava durumu tahminleri...

Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor! 3 37

Meteoroloji tahminlerine göre, güneydoğu bölgeleri, özellikle Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya ve Ağrı gibi illerde toz taşınımı etkisini artıracak. Uzmanlar, tozun yoğunluk kazanacağı ilk günün yarın olduğunu belirtiyor. Özellikle solunum yolu hastalıkları olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor! 4 47

Mantar ve Bakteri Riski Taşıyan Toz
Prof. Dr. Orhan Şen, tozun yüzeyden kalkarak gelmesinin, içerisinde mantar ve bakteri taşıma riskini artırdığını ifade etti. Bu mikroskobik parçacıklar, ciğerlerde ve bronşlarda sağlık problemleri yaratabilir. Şen, yoğun toz olduğu durumlarda maske takılmasını ve dışarı çıkılmamasını önerdi.

Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor! 5 57

Pencereleri Açmamak Önemli
Toz taşınımının, özellikle yoğun olduğu zamanlarda evde pencere açılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, bu durumun sağlık açısından önemli riskler doğurabileceğini söyledi. İki-üç gün boyunca pencerelerin açılmaması gerektiğini, bu önlemin tozun evlere girmesini engelleyeceğini ifade etti.

Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor! 6 67

Rüzgar ve Hava Koşulları
Rüzgarın güneydoğu yönlerinden, özellikle Çanakkale çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz’in doğusunda ise fırtına etkili olabilir. Bu hava koşulları da toz taşınımının yayılmasında etkili olacaktır. Buzlanma, don ve sis gibi hava olaylarının da özellikle iç ve doğu kesimlerde etkili olması tahmin ediliyor.

Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor! 7 77

Toz Taşınımı ve Çevresel Etkileri
Toz taşınımı, sadece insan sağlığını değil, aynı zamanda çevreyi de etkileyebilir. Özellikle tarım alanlarında tozun birikmesi, toprağın verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, tozun rüzgarla yayılması, yer yüzeyine yerleşen besin maddelerinin ve minerallerin taşınmasına da yol açabilir. Bu durum, özellikle bitki örtüsü üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Prof. Dr. Orhan Şen, tozun taşındığı bölgelere bağlı olarak çevresel etkilerinin de önemli olabileceğini belirtti.

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