Toz taşınımı geliyor: Türkiye'yi etkileyecek hava için sağlık uzmanları uyarıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi etkisi altına alacak toz taşınımına dair son dakika uyarıları yaptı. Özellikle güneydoğu bölgelerinin, Suriye ve Irak üzerinden gelen tozdan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, tozun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti. Peki, toz taşınımı ne zaman gelecek ve hangi illeri etkileyecek? İşte, uzmanların uyarıları ve hava durumu tahminleri...