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TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı!

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TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde bünyesinde bulunan 508 taşınmazı satışa çıkartacağını duyurdu.
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 1 19

TOKİ, 30-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek açık artırma ile 47 ilde 508 taşınmazı satışa sunuyor. TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yüzde 25 peşinatla 72 ay vade fırsatı sunacak. İşte detaylar...

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 2 29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde bünyesinde bulunan 508 taşınmazı satışa çıkartacağını duyurdu.

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 3 39

Bu kapsamda TOKİ, 30-31 Temmuz tarihlerinde 508 taşınmazı açık artırma yöntemi ile satışa çıkartıyor.

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 4 49

34 İLDE 158 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR

TOKİ, 34 ilde 158 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar ister peşin ödeme, isterlerse de yüzde 25 peşinatla 72 aya varan vadeli ödeme seçeneği ile sahip olabilecek.

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 5 59

Satış yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde yer alıyor.

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 6 69

30 İLDE 350 İŞ YERİ SATIŞA ÇIKIYOR

30 farklı ilde TOKİ, 350 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa sunuyor. Vatandaşlar iki farklı ödeme planı ile iş yeri sahibi olabilecek.

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 7 79

Ödeme seçenekleri ise şu şekilde;

Yüzde 30 peşinat ile 60 ay vade veya yüzde 15 peşinat ile 120 aya varan taksit imkanı sunuluyor.

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 8 89

TOKİ AÇIK ARTIRMA NASIL KATILINIR?

TOKİ'nin açık artırmasına katılmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki adresler üzerinden katılım gösterebilir, çevrim içi teklif verebilir.

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı! 9 99

Satışa ilişkin tüm detaylara https://www.toki.gov.tr/ ve https://muzayede.emlakyonetim.com.tr/ internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

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