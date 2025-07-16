TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı!

34 İLDE 158 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR

TOKİ, 34 ilde 158 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar ister peşin ödeme, isterlerse de yüzde 25 peşinatla 72 aya varan vadeli ödeme seçeneği ile sahip olabilecek.