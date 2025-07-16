TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Tarihler açıklandı!

TOKİ, 30-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek açık artırma ile 47 ilde 508 taşınmazı satışa sunuyor. TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yüzde 25 peşinatla 72 ay vade fırsatı sunacak. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde bünyesinde bulunan 508 taşınmazı satışa çıkartacağını duyurdu.
Bu kapsamda TOKİ, 30-31 Temmuz tarihlerinde 508 taşınmazı açık artırma yöntemi ile satışa çıkartıyor.
34 İLDE 158 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR
TOKİ, 34 ilde 158 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar ister peşin ödeme, isterlerse de yüzde 25 peşinatla 72 aya varan vadeli ödeme seçeneği ile sahip olabilecek.
Satış yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde yer alıyor.
30 İLDE 350 İŞ YERİ SATIŞA ÇIKIYOR
30 farklı ilde TOKİ, 350 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa sunuyor. Vatandaşlar iki farklı ödeme planı ile iş yeri sahibi olabilecek.
Ödeme seçenekleri ise şu şekilde;
Yüzde 30 peşinat ile 60 ay vade veya yüzde 15 peşinat ile 120 aya varan taksit imkanı sunuluyor.
TOKİ AÇIK ARTIRMA NASIL KATILINIR?
TOKİ'nin açık artırmasına katılmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki adresler üzerinden katılım gösterebilir, çevrim içi teklif verebilir.
Satışa ilişkin tüm detaylara https://www.toki.gov.tr/ ve https://muzayede.emlakyonetim.com.tr/ internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.