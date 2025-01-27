THY'den ucuz bilet kampanyası: O tarihte, herkes ucuza uçacak!

THY'den ucuz bilet kampanyası: O tarihte, herkes ucuza uçacak! İşte kampanya ile ilgili önemli detaylar...

1 5 Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası düzenledi: O tarihte tatil planı yapanlar için karçırılmayacak fırsat... 2 5 THY'den ucuz bilet kampanyası: O tarihte, herkes ucuza uçacak! İşte kampanya ile ilgili önemli detaylar... 3 5 Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor. 4 5 THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek. 5 5 Yolcular, k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.



