Terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: O hemşire görevden uzaklaştırıldı

Suriye'de, terör örgütü SDG/YPG'ye karşı yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla başlatılan 'saç örme' akımına bir hemşirenin destek vermesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Suriye ordusu, terör örgütü SDG/YPG'yi bulunduğu bölgelerden siliyor. Sahada terör örgütünün silinmesini hazmedemeyenler ise vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor. Bazıları çeşitli akımlarla terör örgütüne destek veriyor ve vatandaşları da vermeye davet ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kapsamda da Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

TEPKİ ÇEKEN AKIM

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM Partili vekillerin başlattığı saç örme akımı, bazı kişilerin katılımıyla sürdü. Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli, başlatılan akıma dahil oldu. Sağlık personeli, saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA GÖZALTI

Hemşire İ.A.'nın, İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen hemşire İ.A., savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA: "HERKESE HAKARET DAVASI AÇACAĞIM"

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan ve görevden uzaklaştırıldığını söyleyen hemşire, "Şahsıma küfreden herkese hakaret davası açacağım. Gelen tazminatı da sokak köpeklerine bağışlayacağım." dedi.

İşte o sağlık personelinin yaptığı açıklama:

Kamuoyunun Bilgisine,

Son günlerde sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden, sırf saçımı ördüğüm için hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası üzerine adli ve idari soruşturma açıldı. Adli soruşturma kapsamında ters kelepçeyle akşam saatlerinde gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. Adliye sürecinde adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasağıyla tutuksuz yargılanmama karar verildi. İdari soruşturma kapsamında da 25.01.2026 tarihinden itibaren görevimden uzaklaştırıldım.

Bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın ve paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür ve hakaret eden herkes hakkında; abim, aynı zamanda avukatım vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum. Oradan gelen maddi ve manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım.

Şimdi de aynı omurgasızlar, ifademle alakasız ve gerçek dışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedirler. Ben ifademde; üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına ve kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu, saç örmenin TCK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini, hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru olduğumu, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, anadilimin Zazaca olduğunu ve bundan dolayı bu muameleyi gördüğümü beyan ettim.

Bu süre zarfında desteğini derinden hissettiğim; siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi; Kürt, Türk, Alevi diye ayrımcılık yapmadan yanımda olan, gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkürü borç biliyorum. Saçları aynı saç olmayıp bu süreçte benimle aynı acıyı ve aynı hissi paylaşan herkesi sevgiyle kucaklıyorum.

