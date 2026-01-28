İncirlik'te İran casusları yakalandı: İşte dikkat çeken detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve Emniyetin bir arada yürüttüğü, başarılı bir operasyon sonucunda, 6 İranlı casus kıskıvrak yakalandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, İran adına siyasal ve askeri casusluk yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Türkiye’deki askeri üsler ve kritik bölgelerle ilgili bilgi topladıkları, İncirlik Hava Üssü’nü gözetledikleri ve elde ettikleri istihbaratı İran Devrim Muhafızları’yla paylaştıkları belirlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde "siyasal ve askeri casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

İRAN ADINA ÇALIŞIYORLAR

Çalışmalarda, 6 şüphelinin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat mensupları ile Türkiye'de irtibatı bulunan ve hem Türkiye'de konuşlu askeri üs ile önem arz eden bölgeler, hem de yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

ASKERİ ÜSLERİ GÖZETLEMİŞLER

Şüphelilerin, Adana'daki İncirlik Hava Üssüne yönelik keşif/gözetleme ile Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere SİHA sevkiyatı faaliyetlerinde yer aldıkları ve topladığı istihbari bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları da belirlendi.

TUTUKLANDILAR

istanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

