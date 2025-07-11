Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar

Terörsüz Türkiye kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve silahların yakılması görüntüleri ile yeni bir safhaya ulaşmış, terörsüz Türkiye çalışmalarında önemli bir mesafe aşılmış oldu. İşte terör örgütü PKK'nın silah bırakarak silahların topluca yakıldığı o tarihi görüntüler.

1 11 'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli bir eşik daha aşılıyor. Türkiye’nin uzun yıllardır omzundaki büyük bir yük olan PKK, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıyor. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. 2 11 Erbil'den hareket eden konvoy Süleymaniye'ye geldi. Süleymani'ye kentine bağlı Dukan'a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi. 3 11 Örgüt yöneticileri de var PKK'lıların bıraktığı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor. 4 11 Bese Hozat da grupta yer aldı Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı. 5 11 Teröristbaşı Hozat da silahını yaktı. 6 11 Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 7 11 DEM heyeti bölgede DEM Heyeti silahların bırakıldığı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü. 8 11 9 11 10 11 11 11 İşte yakılan silahların son hali



