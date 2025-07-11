Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar
Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar
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Terörsüz Türkiye kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve silahların yakılması görüntüleri ile yeni bir safhaya ulaşmış, terörsüz Türkiye çalışmalarında önemli bir mesafe aşılmış oldu. İşte terör örgütü PKK'nın silah bırakarak silahların topluca yakıldığı o tarihi görüntüler.