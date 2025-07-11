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Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar

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Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar
Terörsüz Türkiye kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve silahların yakılması görüntüleri ile yeni bir safhaya ulaşmış, terörsüz Türkiye çalışmalarında önemli bir mesafe aşılmış oldu. İşte terör örgütü PKK'nın silah bırakarak silahların topluca yakıldığı o tarihi görüntüler.
Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 1 111

'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli bir eşik daha aşılıyor.

Türkiye’nin uzun yıllardır omzundaki büyük bir yük olan PKK, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıyor. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor.

Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 2 211

Erbil'den hareket eden konvoy Süleymaniye'ye geldi.

Süleymani'ye kentine bağlı Dukan'a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi.

Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 3 311

Örgüt yöneticileri de var

PKK'lıların bıraktığı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor.

Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 4 411

Bese Hozat da grupta yer aldı

Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı.

Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 5 511

Teröristbaşı Hozat da silahını yaktı.

Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 6 611

Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak

Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 7 711

DEM heyeti bölgede

DEM Heyeti silahların bırakıldığı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.

Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 8 811
Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 9 911
Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 10 1011
Terör örgütü PKK'lılar silahları böyle yaktı! Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi gün: İşte o tarihi anlar 11 1111

İşte yakılan silahların son hali

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