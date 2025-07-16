Tekirdağ ve Çanakkale'yi alevler sardı: Köyler apar topar boşaltıldı, yaralananlar var!

İÇİNDE SANTRAL OLAN KÖY YANGINDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor. Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenmiş, çok sayıda hayvan yangında telef olmuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerlemiş, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluşmuştu.