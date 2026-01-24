TBMM, Abdullah Öcalan ile yapılan İmralı görüşmesinin tutanak metninin tamamını yayınladı

SÜRECİ "ŞİDDETSİZ YÜZYIL" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yayman'ın "Bazı siyasetçilerin, kişilerin söylemleriyle süreci zehirlediğini" belirtmesi üzerine Öcalan, "PKK'da da bazı kişilerin bunu yaptığını, süreç içerisinde çalışma imkanları artarsa hepsinin halledilebileceğini, imkan ve koşullarının buna uygun olmadığını, kendisi hayattayken bu hamle ve yüzyılın başarılı geçeceğini, muhatapları buna "Terörsüz Türkiye" derken kendisinin "Şiddetsiz Yüzyıl" dediğini, en az muhatapları kadar katkı yapacak gücünün bulunduğunu ve süreç konusunda iyimser olduğunu" iletti.