TBMM, Abdullah Öcalan ile yapılan İmralı görüşmesinin tutanak metninin tamamını yayınladı

Söz konusu görüşmeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız katılmıştı. Heyet, komisyon adına İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile temaslarda bulunmuştu.
Görüşmenin ardından hazırlanan özet tutanaklar, 4 Aralık 2025’te yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında okunmuştu. Ancak tutanakların yalnızca özet halinde paylaşılması başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştı. Muhalefet, görüşmenin içeriğinin eksiksiz biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunmuştu.
İtirazlara rağmen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o aşamada tutanakların tamamının açıklanması yönünde bir adım atmamıştı. TBMM, aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından, İmralı’da yapılan görüşmenin tam metnini kamuoyunun erişimine açtı.