Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor
Yayınlanma:
20 Aralık 2024 12:54
Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.
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Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.
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Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.
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KIBRIS'TA RUMLARIN ''KANLI NOEL'' KATLİAMI
21 Aralık 1963'de Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA militanları Kıbrıs Türkilerine yönelik tarihe ''Kanlı Noel'' olarak geçen saldırılar başlattı.
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Kıbrıs Türkleri Ada'nın %3'üne sıkıştırıldı. 364 kişi şehit düşmüştü. 103 Türk köyü boşaltılmıştı.
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1974 Türkiye'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı güvence altına alındı.
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Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.
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1974 Türkiye'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile Türklerin gördüğü işkence ve katliam sonlandırdı.
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EOKA terör örgütü militanlarının saldırdığı gece en kanlı gece olarak tarihe geçti.
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ÜÇ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KÜVETİN İÇİNDE KATLEDİLMİŞTİ
Kıbrıs’ta 56 yıl önce Rum çeteciler tarafından evinin küvetinde üç çocuğu ile katledilen bir anne olarak tarihe kazındı. Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen o gün Rum çetecilerden çocuklarını korumak için göğsünü siper eden ve vücudundan onlarca mermi çıkan Mürüvvet İlhan, katliam gecesinin kurbanlarının arasında ismi geçenlerdendi.