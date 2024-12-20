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  3. Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor

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Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor
Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.
Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 1 19

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 2 29

Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 3 39

KIBRIS'TA RUMLARIN ''KANLI NOEL'' KATLİAMI

21 Aralık 1963'de Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA militanları Kıbrıs Türkilerine yönelik tarihe ''Kanlı Noel'' olarak geçen saldırılar başlattı.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 4 49

Kıbrıs Türkleri Ada'nın %3'üne sıkıştırıldı. 364 kişi şehit düşmüştü. 103 Türk köyü boşaltılmıştı.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 5 59

1974 Türkiye'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı güvence altına alındı.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 6 69

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 7 79

1974 Türkiye'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile Türklerin gördüğü işkence ve katliam sonlandırdı.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 8 89

EOKA terör örgütü militanlarının saldırdığı gece en kanlı gece olarak tarihe geçti.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor 9 99

ÜÇ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KÜVETİN İÇİNDE KATLEDİLMİŞTİ

Kıbrıs’ta 56 yıl önce Rum çeteciler tarafından evinin küvetinde üç çocuğu ile katledilen bir anne olarak tarihe kazındı. Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen o gün Rum çetecilerden çocuklarını korumak için göğsünü siper eden ve vücudundan onlarca mermi çıkan Mürüvvet İlhan, katliam gecesinin kurbanlarının arasında ismi geçenlerdendi.

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