Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: O, gecenin tanıkları Türklere karşı bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor.

1 9 Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçmişti: Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor. 2 9 Kıbrıs'ta, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor. 3 9 KIBRIS'TA RUMLARIN ''KANLI NOEL'' KATLİAMI 21 Aralık 1963'de Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA militanları Kıbrıs Türkilerine yönelik tarihe ''Kanlı Noel'' olarak geçen saldırılar başlattı. 4 9 Kıbrıs Türkleri Ada'nın %3'üne sıkıştırıldı. 364 kişi şehit düşmüştü. 103 Türk köyü boşaltılmıştı. 5 9 1974 Türkiye'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı güvence altına alındı. 6 9 Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın tanıkları, bunu bir "soykırım girişimi" olarak tanımlıyor. 7 9 1974 Türkiye'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile Türklerin gördüğü işkence ve katliam sonlandırdı. 8 9 EOKA terör örgütü militanlarının saldırdığı gece en kanlı gece olarak tarihe geçti. 9 9 ÜÇ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KÜVETİN İÇİNDE KATLEDİLMİŞTİ Kıbrıs’ta 56 yıl önce Rum çeteciler tarafından evinin küvetinde üç çocuğu ile katledilen bir anne olarak tarihe kazındı. Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen o gün Rum çetecilerden çocuklarını korumak için göğsünü siper eden ve vücudundan onlarca mermi çıkan Mürüvvet İlhan, katliam gecesinin kurbanlarının arasında ismi geçenlerdendi.



