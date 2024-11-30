Survivor 2025 heyecanı başlıyor! Acun Ilıcalıdan heyecanlandıran Survivor açıklaması!

Yıllardır TV8 ekranlarında ilgiyle izlenen Survivor yarışması bu yılda iddialı ekip ve yarışmacıları ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Programın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan Survivor 2025 yarışması için izleyicileri heyecanlandıran yeni bir paylaşım geldi.

1 6 Heyecanın ardı arkasının kesilmediği Survivor programının 2025 sezonu için tüm nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarının büyük bir beğeniyle seyredilen yarışma programı Survivor ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı. 2 6 2025 sezonu başlamadan önce yaptıkları hazırlıklarla ilgili konuşan Ilıcalı, Survivor seyircisini heyecanlandıracak yeniliklerin kapısını araladı. 3 6 Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 2025 sezonuna özel şimdiden büyük sürprizler yaptıklarının altını çizdi. 2024 sezonunun bitmesinin ardından, Survivor'un konseptinde bazı değişikliklere gidileceğine dair ipuçları verdi. 4 6 Hayranları, Survivor 2025'in yeni sezonunun tarihini sabırsızlık içerisinde beklerken Acun Ilıcalı, Hülya Avşar’ın YouTube platformunda yayınlanan programına davetli olarak katıldı. 5 6 ACUN'DAN SURVIVOR 2025 AÇIKLAMASI: ''12'DE BAŞLADIK, 2'DE BİTTİ'' Yeni sezon için izleyenleri yakından ilgilendirecek açıklamalarda bulunan Ilıcalı "Dün Survivor seçmesi yaptık. 12'de başladık gece 2'de bitti. 2'de toplantıya başladık 4'te bitti." şeklinde ifadelere yer verdi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra yeni sezon yarışmacıları ise henüz açıklanmadı. 6 6 Kaynak : Haber7



