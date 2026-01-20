Suriye'de sıcak saatler: Ayn el-Arab'ta şiddetli çatışma!

Suriye ordusu, Aktan Hapishanesi'nde ve Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı'nda kontrolü ele geçirirken, çatışmalar devam ediyor...

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Aktan Hapishanesi'nde güvenliğin tamamen sağlandığı ve çevresine güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, hapishane çevresinde çatışma yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Haseke'de çatışmalar aralıklarla, kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde sürüyor. Ayn el-Arab bölgesinde ise şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

AYN EL-ARAB BÖLGESİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Ayn el-Arab hattındaki Sırrin beldesine girerken, Haseke ilinin güneyinde terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin aktardığına göre, Haseke’nin güney hattında devam eden çatışmalarda taraflar ağır silahlar kullanıyor. Ordu güçleri, stratejik öneme sahip Hol Petrol Sahası'na girdi ve bölgede kontrol sağlamaya çalışıyor.

Suriye ordusu, Haseke'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’na doğru ilerlerken, buğday silolarının bulunduğu bölgeyi de kontrolüne aldı. Ordu birlikleri, kısa süre önce Haseke'nin güneyindeki Habur Barajı'nda da kontrolü sağlamıştı.

HESEKE'DE ÇATIŞMALAR ARALIKLARLA SÜRÜYOR

Haseke'de çatışmalar aralıklarla, kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde sürüyor.

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

HESEKE'DE SDG'NİN ÇEKİLDİĞİ BÖLGEDE 10 SİVİLİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.

Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.

Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.



Suriye ordusu, Rakka kent merkezinin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG ve devrik rejim unsurlarının işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde kontrolü ele geçirdi.

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da kontrol altına alındı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da Suriye ordunun kontrolüne girdi.

