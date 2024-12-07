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Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı

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Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı
Suriye'de muhalif güçlerin başlattığı Taarruz sonrası ilk önce Halep'in alınması ile bir çok ili ele geçirerek her geçen saat harita değişiyor. Muhalif güçlerinin hedefi olan başkent Şam'a sadece 20 km kaldı.
Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 1 120

Son dakika haberleri: Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı. Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 2 220

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti. Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.

Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 3 320

REJİM KARŞITI DİRENİŞİN DOĞDUĞU YER

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 4 420

Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esad) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla halk hareketleri başlamıştı. Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 5 520

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esad rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı. Esad rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti. Kentin rejim kontrolüne geçmesi sonrası bölgeden binlerce muhalif ve aileleri, ülkenin kuzeyine göçe zorlanmıştı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 6 620

ŞOKE EDEN HAMLELER GELDİ

Esad rejimi giderek güç kaybederken İran'dan gelen yeni hamleler, bölgede değişen dengeleri de gözler önüne serdi. İran, Suriye bulunan askeri yetkilileri ve personeli tahliye etmeye başladı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 7 720

New York Times gazetesinin haberine göre İran hükümeti cuma günü Suriye'deki askeri komutanlarını ve personelini tahliye etmeye başladı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 8 820

Yetkililer, komşu Irak ve Lübnan'a tahliye edilenler arasında, Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış kolu olan İran'ın güçlü Kudüs Güçleri'nin üst düzey komutanlarının da bulunduğunu söyledi.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 9 920

Bu hamle, İran'ın Suriye'deki 13 yıllık iç savaş boyunca desteklediği Esad yönetimi ve Suriye'yi Lübnan'daki Hizbullah'a silah tedarikinde önemli bir rota olarak kullanan İran için büyük bir değişim olarak yorumlandı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 10 1020

İran'ın muhalif güçler karşısında zor durumda kalan Esad rejimine destek vermeyeceğinin ilanı olarak değerlendirilen hamle sonrası devlet televizyonunda da başka bir duyuru yapıldı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 11 1120

İRAN SÖYLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

İran devlet televizyonu, silahlı muhalif grupların şu ana kadar Halep'te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadığı yönünde haber yayımladı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 12 1220

Canlı yayınlarında Suriye'deki rejim muhalifi gruplarla ilgili ifadelerini değiştiren devlet televizyonu, "teröristler", "terörist gruplar" ve "tekfirci teröristler" yerine gündüz bülteninde "silahlı gruplar" nitelemesini kullandı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 13 1320

Yerel saatle 14.00 bülteninde sunucunun yanı sıra saha muhabiri de daha önce "tekfirci" diye adlandırdıkları grupları "silahlı gruplar" şeklinde isimlendirdi.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 14 1420

Devlet televizyonunun haber kanalı, 18.00 bülteninde de alt yazılarında aynı adlandırmayı sürdürdü ve "Silahlı muhalif gruplar, bu ana kadar Halep'te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadı." şeklinde altyazı geçti. Devlet televizyonunun dil değişikliğine gitmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 15 1520

Bazı kullanıcılar, bu değişikliği eleştirip tepki gösterirken kimi kullanıcılar da İran'ın Suriye'deki değişime ayak uydurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 16 1620

HASEKE VE KAMIŞLI'DA PKK İŞGALİ

Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 17 1720

SON DAKİKA: ŞAM'A 20 KİLOMETRE

Muhalifler Sanameyn kentini ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre mesafede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 18 1820

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir." dedi.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 19 1920

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin süreci nasıl okuduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki son gelişmelerle ilgili net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçınan Jean-Pierre, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı 20 2020

Jean-Pierre, "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir." diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından hafta sonu yapılan açıklamaya atıfta bulunan Jean-Pierre, bu açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve Esed rejiminin geleceğiyle ilgili sorulara girmeyeceğini belirtti.

Jean-Pierre, bölgede gerilimin azaltılması, sivillerin ve azınlıkların korunması çağrısı yaptıklarını aktararak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir." dedi.

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