Suriye’de her geçen saat harita değişiyor! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor! Şam'a 20 km kaldı

Jean-Pierre, "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir." diye konuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından hafta sonu yapılan açıklamaya atıfta bulunan Jean-Pierre, bu açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve Esed rejiminin geleceğiyle ilgili sorulara girmeyeceğini belirtti.
Jean-Pierre, bölgede gerilimin azaltılması, sivillerin ve azınlıkların korunması çağrısı yaptıklarını aktararak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir." dedi.