Sur Katil zanlısı Semih Çelik'in işlediği çifte cinayetle ilgili son dakika gelişmesi! İkbal Uzuner'in telefonu çözüldü

Sur Katil zanlısı Semih Çelik'in işlediği çifte cinayetle ilgili soruşturma tüm yönleriyle araştırılmaya devam ederken, cinayetleri çözebilecek son dakika gelişmesi ile İkbal Uzuner'in telefonu çözüldüğü ve bir çok bilinmezin ortaya çıkmaya başlandığı belirtildi.

1 13 İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19),Ayşenur Halil'i (19) ve İkbal Uzuner'i (19)katletti. Önce Ayşenur Halil'i kendi yaşadığı Eyüp'teki evde boğazını keserek öldüren Çelik, Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. 2 13 Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Türkiye'yi sarsan çifte cinayette, yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara yine SABAH ulaştı. 3 13 İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ AYŞENUR'UN ŞİFRESİ KIRILAMADI Hayatını kaybeden genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. SABAH'ın edindiği bilgilere göre İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü. 4 13 Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iphone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi. 5 13 FIRINDAN BİRLİKTE EKMEK ALMIŞLAR Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi. 6 13 İLK CİNAYETTEN SONRA POLİSE KENDİSİNİ İHBAR ETTİ Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi. 7 13 ŞİFRE KIRILAMAZSA ADRES APPLE Soruşturma birimleri bu tip soruşturmalarda genellikle iPhone marka telefondaki şifreleri kırmak için soruşturma birimleri Apple ile iletişim kuruyor. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılması gibi bir prosedür izleniyor. 8 13 Apple zaman zaman "Kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz" diyerek şifre paylaşımında bulunamayabiliyor. 9 13 10 13 11 13 12 13 13 13 kaynak: Sabah



