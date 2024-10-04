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Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!

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Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!
Trendyol Süper Lig 2024 - 2025 futbol sezonu öncesi takımlar yaptıkları transferlerle takımlarını güçlendirdiler. Yapılan bu transferler takımların maliyetini ve değerini belli ederek bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımlar belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!
Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 1 120

Trendyol Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek takımları belli oldu.

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 2 220

İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları...

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 3 320

19- Adana Demirspor - 19 milyon Euro (Güncel değeri)

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 4 420

18- Bodrumspor FK - 20.9 milyon Euro (Güncel değeri)

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 5 520

17- Gaziantep FK - 21.8 milyon Euro (Güncel değeri)

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 6 620

15- Kayserispor - 23.3 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 7 720

14- Konyaspor - 23.8 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 8 820

13- Sivasspor - 23.9 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 9 920

12- Alanyaspor - 24.1 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 10 1020

11- Antalyaspor - 27.5 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 11 1120

10- Samsunspor - 29.3 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 12 1220

9- Kasımpaşa - 29.3 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 13 1320

8- Eyüpspor - 29.7 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 14 1420

7- Göztepe - 36.1 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 15 1520

6- Çaykur Rizespor - 36.5 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 16 1620

5- Başakşehir - 48.5 milyon Euro

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 17 1720

4- Trabzonspor - 105.4 milyon Euro

Trabzonspor ise Galatasaray’dan sonra en fazla değer kaybı yaşayan takım oldu ve 4.28 milyon € kayıpla 105 milyon € seviyesine geriledi.

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 18 1820

3- Beşiktaş - 139.5 milyon Euro

Beşiktaş’ın kadro değeri ise 3.67 milyon € artışla 139 milyon € seviyesine çıktı.

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 19 1920

2- Fenerbahçe - 228.8 milyon Euro

Fenerbahçe ise 2.5 milyon €’luk kayıpla 229 milyon € kadro değeriyle ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları! 20 2020

1- Galatasaray - 262.1 milyon Euro

Süper Lig'in en değerli takımları listesinde, Galatasaray 26 milyon € değer kaybetmesine rağmen, 262 milyon € kadro değeriyle ligin en değerli takımı olmaya devam ediyor.

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