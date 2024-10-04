Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!

Trendyol Süper Lig 2024 - 2025 futbol sezonu öncesi takımlar yaptıkları transferlerle takımlarını güçlendirdiler. Yapılan bu transferler takımların maliyetini ve değerini belli ederek bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımlar belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!

1 20 Trendyol Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek takımları belli oldu. 2 20 İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları... 3 20 19- Adana Demirspor - 19 milyon Euro (Güncel değeri) 4 20 18- Bodrumspor FK - 20.9 milyon Euro (Güncel değeri) 5 20 17- Gaziantep FK - 21.8 milyon Euro (Güncel değeri) 6 20 15- Kayserispor - 23.3 milyon Euro 7 20 14- Konyaspor - 23.8 milyon Euro 8 20 13- Sivasspor - 23.9 milyon Euro 9 20 12- Alanyaspor - 24.1 milyon Euro 10 20 11- Antalyaspor - 27.5 milyon Euro 11 20 10- Samsunspor - 29.3 milyon Euro 12 20 9- Kasımpaşa - 29.3 milyon Euro 13 20 8- Eyüpspor - 29.7 milyon Euro 14 20 7- Göztepe - 36.1 milyon Euro 15 20 6- Çaykur Rizespor - 36.5 milyon Euro 16 20 5- Başakşehir - 48.5 milyon Euro 17 20 4- Trabzonspor - 105.4 milyon Euro Trabzonspor ise Galatasaray’dan sonra en fazla değer kaybı yaşayan takım oldu ve 4.28 milyon € kayıpla 105 milyon € seviyesine geriledi. 18 20 3- Beşiktaş - 139.5 milyon Euro Beşiktaş’ın kadro değeri ise 3.67 milyon € artışla 139 milyon € seviyesine çıktı. 19 20 2- Fenerbahçe - 228.8 milyon Euro Fenerbahçe ise 2.5 milyon €’luk kayıpla 229 milyon € kadro değeriyle ikinci sırada yer alıyor. 20 20 1- Galatasaray - 262.1 milyon Euro Süper Lig'in en değerli takımları listesinde, Galatasaray 26 milyon € değer kaybetmesine rağmen, 262 milyon € kadro değeriyle ligin en değerli takımı olmaya devam ediyor.



