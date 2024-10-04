Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!
Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!
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Trendyol Süper Lig 2024 - 2025 futbol sezonu öncesi takımlar yaptıkları transferlerle takımlarını güçlendirdiler. Yapılan bu transferler takımların maliyetini ve değerini belli ederek bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımlar belli oldu! İşte Türk futbolunun maliyeti en yüksek takımları!