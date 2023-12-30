Süper Kupa paylaşımı yapan yandı: Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." Tespit edilen şüpheliler hakkında yürütülen yasal işlemler devam ediyor.dedi.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, dini değerleri aşağılama suçunu işleyen, provokasyon amaçlı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullanarak soruşturma başlatılan sosyal medya hesaplarından bazı paylaşım örnekleri yayınladı.

Bakan Yerlikaya'dan 'Gereği Yapıldı' Paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, sosyal medyada hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımlar yapan kişinin Ö.B.Ç. olduğunu açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımlar yapan Ö.B.Ç. isimli kişi gözaltına alınmıştır." Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen araştırmalar hala devam etmektedir. "Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."