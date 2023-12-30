Süper Kupa neden iptal oldu! İşte o 4 madde

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi bir kriz meydana geldi. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım müsabakaya katılmadı. Suudi yetkililerle bir anlaşmazlığa yol açan Atatürk tişörtü de ortaya çıktı.

Atatürk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan Süper Kupa finali maçında bir kriz yaşadı. İki takım futbolcularının Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle müsabakaya katılmayacaklarını açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcuların ısınırken giyeceği Atatürk tişörtünün görüntüsü, Suudi yetkililerle krize neden oldu. Beyaz zemin üzerinde Fenerbahçe logosu ve Türk bayrağı olan tişörtün orta kısmında Atatürk portresi vardı.