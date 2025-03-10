Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var

CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI AMA OYU DÜŞÜYOR

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 29,3'lük oy oranıyla birinci parti oldu. Ancak bu oran, bir önceki ankete kıyasla yüzde 0,2'lik bir düşüş gösterdi.