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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var

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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var
Türkiye'deki baş döndürücü gündem siyasete büyük etki yapmaya devam ederken, terörsüz Türkiye için İmralı görüşmelerinin yaşandığı şu günlerde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yaşanarak tek bir partinin oyunu artırması dikkat çekti. İşte son anket sonuçları ve partilerin oy oranları.
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 1 115

Seçmenlere yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyaset sahnesinde önemli değişimlere işaret ediyor.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 2 215

CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI AMA OYU DÜŞÜYOR

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 29,3'lük oy oranıyla birinci parti oldu. Ancak bu oran, bir önceki ankete kıyasla yüzde 0,2'lik bir düşüş gösterdi.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 3 315

Ak Parti ise yüzde 28,9 ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'nin bir önceki anket sonucunda yüzde 29,1 olan oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 4 415

MHP'nin oy oranı yüzde 8,3 olarak ölçülürken, bir önceki ankette bu oran yüzde 8,6 seviyesindeydi.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 5 515

Öte yandan, DEM Parti ise barajı aşan partiler arasında oyunu artıran tek parti oldu. Partinin oy oranı yüzde 7,8'e yükselirken, önceki anket sonucuna göre 0,3 puanlık bir artış kaydedildi.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 6 615

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 5 ALMAYI BAŞARDI

Yüzde 7 seçim barajına en fazla yaklaşan parti, yüzde 5,0 oy oranıyla Zafer Partisi oldu.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 7 715

Onu yüzde 4,9 ile Yeniden Refah Partisi takip etti.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 8 815

İYİ Parti ise yüzde 4,5'lik oy oranıyla bu iki partinin hemen arkasında yer aldı.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 9 915

Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 2,2 olurken, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,9'da kaldı.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 10 1015

Yerli ve Milli Parti yüzde 1,6,

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 11 1115

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,5,

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 12 1215

Anahtar Parti yüzde 1,3

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 13 1315

DEVA Partisi ise yüzde 1,2

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 14 1415

Diğer partileri tercih edenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek parti var 15 1515

Anket sonuçları, seçimlerin kaderini belirleyecek kritik hamlenin, yükselişte olan partileri yanına çekmekten geçtiğini gösteriyor. Siyasi partilerin önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

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