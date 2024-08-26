Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada hakkında yaptığı açıklamaları nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

YAYINLAMA
Google News
Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada hakkında yaptığı açıklamaları nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." bilgisini verdi.

Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!

Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!

Araç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyorAraç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyor

Hamas'tan İsrail'e şok! Filistin'de ateşkes olacak mı?Hamas'tan İsrail'e şok! Filistin'de ateşkes olacak mı?

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı! 'Görüşmemiz sürpriz değil'
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı! 'Görüşmemiz sürpriz değil'
TBMM'den cevap geldi! Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti!
TBMM'den cevap geldi! Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti!
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Ahmet Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması! 'istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz' demişti
Ahmet Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması! 'istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz' demişti
Son Haberler
Beşar Esad'dan Türkiye ile normalleşme açıklaması!
Beşar Esad'dan Türkiye ile normalleşme açıklaması!
Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!
Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!
Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!
Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!
Araç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyor
Araç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyor
Çakarlı lüks araç konvoyu ile gündem olmuştu! İYİ Parti milletvekili Gürban'dan skandal yeni açıklama!
Çakarlı lüks araç konvoyu ile gündem olmuştu! İYİ Parti milletvekili Gürban'dan skandal yeni açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu Kılıcı çekti! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak ihanet temalı göndermede bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu Kılıcı çekti! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak ihanet temalı göndermede bulundu
Çok Okunanlar
Altında son durum ne? güncel altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? güncel altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Günlük burç yorumları neler? Hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları neler? Hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günlük burç yorumları
Araç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyor
Araç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyor
'Ay yıldızlı bayrağın altında tek yüreğiz'! 26 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
'Ay yıldızlı bayrağın altında tek yüreğiz'! 26 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: 'Ayıptır, yapmayın beyler'
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: 'Ayıptır, yapmayın beyler'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
Yorumlananlar
Emekliler dikkat! SGK uyardı! O belge olmadan ödemeler yatmayacak
Emekliler dikkat! SGK uyardı! O belge olmadan ödemeler yatmayacak
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!