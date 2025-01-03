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Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı: İşte o rakamlar...

Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı: Yüzde 44,38 olarak belirlendi!

Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı: İşte o rakamlar...
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Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı: Yüzde 44,38 olarak belirlendi!

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

Tüketici fiyatları, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 47,09'a inmişti.

Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı!Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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