Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu.

Son dakika haberi! ''Yenidoğan çetesi''nde ismi geçen Satılmış Çim, Küçükçekme'de bir aracın içinde ölü halde bulundu. İşte detaylar...

İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı İkitelli bölgesinde Satılmış Çim kayıp ilanıyla aranıyordu.

ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kayıp olarak aranan şahsın, Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen şahıs, kayıp olarak arandığı bölgede bir araç içerisinde ölü olarak bulundu.

YOLCU KOLTUĞUNDA ENJEKTÖR BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatırken, Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığı ve yolcu koltuğunda enjektör bulunduğu tespit edildi. Çim'in, cansız bedeninin bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesinin olduğu görüldü.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ölü muayene işlemi yapıldı. Satılmış Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: SABAH

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