  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu!

Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu!

Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu. İşte detaylar...

Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu!
Yayınlanma:
Güncelleme:

Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu.

Son dakika haberi! ''Yenidoğan çetesi''nde ismi geçen Satılmış Çim, Küçükçekme'de bir aracın içinde ölü halde bulundu. İşte detaylar...

Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu!

İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı İkitelli bölgesinde Satılmış Çim kayıp ilanıyla aranıyordu.

ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kayıp olarak aranan şahsın, Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen şahıs, kayıp olarak arandığı bölgede bir araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu!

YOLCU KOLTUĞUNDA ENJEKTÖR BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatırken, Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığı ve yolcu koltuğunda enjektör bulunduğu tespit edildi. Çim'in, cansız bedeninin bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesinin olduğu görüldü.

Son dakika! Yenidoğan çetesinde ismi geçiyordu: O, şüpheli bir otomobilin içinde ölü bulundu!

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ölü muayene işlemi yapıldı. Satılmış Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: SABAH

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketlilik: Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketlilik: Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Herkes İçin Yılbaşı Hediyesi ÖnerileriHerkes İçin Yılbaşı Hediyesi Önerileri

Japonya'da aç kalan ayı süpermarkete girdi: 2 gün boyunca şarküterideki etleri yiyen ayı tuzağa düşürülerek yakalandı!Japonya'da aç kalan ayı süpermarkete girdi: 2 gün boyunca şarküterideki etleri yiyen ayı tuzağa düşürülerek yakalandı!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketlilik: Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketlilik: Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!
MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!
Esad sıkıştı müzakere istedi! 2 Aralık 2024 gazete manşetleri
Esad sıkıştı müzakere istedi! 2 Aralık 2024 gazete manşetleri
Sahte alkol can almaya devam ediyor! Alkolün sahte olduğu nasıl anlaşılır?
Sahte alkol can almaya devam ediyor! Alkolün sahte olduğu nasıl anlaşılır?
Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmeler: Tel Rıfat düştü!
Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmeler: Tel Rıfat düştü!
İstanbul'da sahte içki denetimleri sıklaştı: Yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı
İstanbul'da sahte içki denetimleri sıklaştı: Yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Marmaris'te yakalandı!
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Marmaris'te yakalandı!