Son Dakika! Meteoroloji üç il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu: 26 Şubat il il hava durumu ve sıcaklıkları

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu