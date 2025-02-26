Son Dakika! Meteoroloji üç il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu: 26 Şubat il il hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.