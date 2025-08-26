  1. Anasayfa
  Son dakika! Memur ve emeklisinin zammı bugün belli mi oluyor: Hakem Kurulu 4. kez toplandı!

Hakem Kurulu 4. kez toplandı: 11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Peki memur ve emeklisinin zammı bugün belli olacak mı?

Yayınlanma:

Hakem Kurulu 4. kez toplandı: 11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Peki memur ve emeklisinin zammı bugün belli olacak mı?

Son dakika haberi: Hakem Kurulunun memur zamları ile ilgili 4. toplantısı başladı.

Hakem Kurulunun memur zamları ile ilgili 4. toplantısı başladı.

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri bu hafta sonuçlanıyor.

Memur zammında takvim işliyor, 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlandı. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararının ardından belli olacak.

Hakem Kurulu, ilk iki toplantısını hafta sonu gerçekleştirmişti. 3'üncü toplantısını ise dün yaptı. Sayıştay'da gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kurul 4'üncü toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

ZAMAN ORANINI HAKEM KURULU BELİRLEYECEK

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.

Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.

